« C’est la fausse bonne idée ». Non, il ne suffit pas d’attendre quelque temps pour reprendre le volant après quelques verres de trop. Deux associations de prévention pour la sécurité routière mettent en garde à deux jours du réveillon de la Saint-Sylvestre, souvent synonyme d’accidents de la route.

Si on a consommé trop d’alcool, « rouler les fenêtres ouvertes, boire des litres d’eau ou de café, emprunter les petites routes… Tous ces petits trucs et astuces ne sont pas efficaces », déclare Anne Lavaud, déléguée générale de Prévention routière.

Peu de Français se sont organisés pour rentrer

Selon l’enquête « Les Français, le réveillon du nouvel an et l’alcool au volant » présentée ce jeudi, ce qui reste « la solution privilégiée, attendre pour reprendre le volant », peut s’avérer « dangereux (…) alors même que 51 % d’entre eux ignorent le temps nécessaire pour éliminer un verre d’alcool », à savoir une à deux heures par verre d’alcool.

Cette année, avec un dimanche 1er janvier, « on cumule réveillon et week-end, une configuration accidentogène », relève Anne Lavaud, qui ajoute que les conditions climatiques (froid et verglas dans l’Est du pays) ne sont pas favorables non plus.

« 89,4 % des personnes interrogées pour l’étude déclarent vouloir consommer de l’alcool, et 62,8 % d’entre elles pensent boire trois verres ou plus », explique Patrick Jacquot, président d’Attitude Prévention.

Seulement un tiers des sondés (38 %) a prévu des « dispositions particulières afin d’organiser son retour, ou celui de ses proches ».

Capitaine de soirée ou professionnel de la conduite recommandés

Mieux vaut dormir sur place, désigner un « Sam capitaine de soirée » qui ne boira pas et ramènera les autres ou bien « rentrer avec un professionnel (VTC, taxis, transports en commun) », recommandent les associations.

Dans de nombreuses grandes villes de France, une partie des transports en commun fonctionnera toute la nuit. A Paris, dix lignes de trains-RER, six lignes de métro et de nombreuses lignes de bus continueront ainsi à fonctionner au delà du service habituel. En Ile-de-France, les transports en commun seront de plus gratuits du 31 décembre à 17 h au 1er janvier 12 h.

En 2015, 3.464 personnes ont été tuées sur les routes.

* Etude réalisée par Internet du 18 au 28 novembre 2016 auprès d’un échantillon représentatif de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus.

