Société

SYNDICATS La CFDT espère passer devant la CGT, ce qui serait une première…

Le vote est ouvert aux salariés de TPE ainsi qu'aux employés à domicile. - E. POL / SIPA

H. B. avec AFP

Coiffeurs, secrétaires médicales, jardiniers, assistantes maternelles, salariés du commerce de proximité et de l’artisanat… Toutes ces professions sont appelées aux urnes dès ce vendredi et jusqu’au 13 janvier pour désigner leurs représentants syndicaux. Au total, près de 4,5 millions de salariés des entreprises de moins de 11 personnes ou employés à domicile (TPE) sont appelés à choisir un syndicat pour les conseiller et les défendre pour les quatre prochaines années.

>> A lire aussi : Des élections syndicales, pour quoi faire?

Reportées de quelques semaines en raison d’un bras de fer juridique entre la CGT et le Syndicat des travailleurs corses (STC), ces élections avaient été boudées lors de la précédente campagne, en 2012. Seulement 10,38 % salariés des TPE y avaient participé. Or l’enjeu est de taille cette année pour plusieurs raisons.

Pour désigner les représentants syndicaux commissions paritaires régionales

Ce vote, sur sigle, permettra de désigner les représentants syndicaux dans les futures commissions paritaires régionales (CPRI). Lancées en juillet 2017 dans chaque région, ces instances paritaires vont représenter, défendre et conseiller les salariés, ainsi que les entrepreneurs.

Pour désigner les conseillers prud’homaux

Le résultat du scrutin sera également utilisé pour désigner les conseillers prud’homaux, qui étaient jusqu’à présent élus au suffrage direct.

Pour le calcul de la représentativité

Enfin, il participera au calcul de la représentativité (plus de 8 % de l’audience) des grands syndicats nationaux, actuellement au nombre de cinq (CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC), qui sera dévoilé en mars 2017. La CFDT espère passer devant la CGT, ce qui serait une première.

En 2012, la CGT est arrivée largement en tête, avec 29,54 %, suivie de la CFDT (19,26 %), FO (15,25 %), l’Unsa (7,35 %), la CFTC (6,53 %), Solidaires (4,75 %), CAT (2,39 %) et CNT (2,13 %). La CFE-CGC, qui n’avait participé qu’au collège cadre, y a recueilli 26,91 %.

Mots-clés :