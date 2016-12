Société

JUSTICE Jacqueline Sauvage ne passera pas le Nouvel An en prison: le président François Hollande lui a accordé mercredi une grâce totale, synonyme de libération immédiate...

Le président François Hollande à l'Elysée le 28 novembre 2016 - THIBAULT CAMUS / POOL / AFP

M.B. avec AFP

Les réactions se multiplient ce mercredi après la grâce totale accordée mercredi par François Hollande à Jacqueline Sauvage, condamnée à dix ans de prison pour le meurtre de son mari violent.

A droite, Valérie Boyer, porte-parole Les Républicains et membre du comité de soutien à Jacqueline Sauvage a estimé sur BFMTV « que la demi-mesure qui avait été prise l’année dernière n’avait permis de satisfaire ni les juges, ni l’appareil judiciaire, ni Mme Sauvage et sa famille, et qu’aujourd’hui François Hollande prend enfin une décision complète. Il fait en sorte que son droit de grâce, qui est prévu par la Constitution, puisse s’exercer pour Mme Sauvage, qui est devenue un symbole, un symbole des femmes battues, un symbole des victimes. »

« Symbole », le mot est repris par Philippe Vigier, porte-parole de François Fillon.

#JacquelineSauvage enfin libre et entourée des siens : un symbole fort dans la lutte incessante contre les violences faites aux femmes ! — Philippe Vigier (@VigierPhilippe) December 28, 2016

Réaction similaire du côté de Valérie Pécresse. La présidente de la région Ile-de-France s’est exprimée sur Twitter :

Enfin la dénonciation de l'omerta dont les femmes victimes de violence font l'objet entendue. Décision forte & juste pour Jacqueline Sauvage https://t.co/1Oi0d3x52A — Valérie Pécresse (@vpecresse) December 28, 2016

Jean-Christophe Lagarde, président de l’UDI n’est pas en reste:

#JacquelineSauvage @fhollande a eu raison d'accorder une grâce totale à cette femme dont le martyr a été compris par tous les français. — JC Lagarde (@jclagarde) December 28, 2016

Tout comme Florian Philippot, vice-président du Front national:

#JacquelineSauvage : enfin ! Une bonne décision ! — Florian Philippot (@f_philippot) December 28, 2016

A gauche aussi, on salue la décision de François Hollande. Contacté par 20 Minutes, Benoît Hamon, candidat à la primaire organisée par le PS, « salue le geste d’une grande humanité du président de la République ». A ses yeux depuis la grâce partielle accordée en février par le chef de l’Etat, ce dernier « a muri sa décision ». Le député PS des Yvelines avait demandé une grâce totale dans une lettre ouverte au président en date du 26 décembre.

D’autres candidats à la primaire organisée par le PS ont également réagi comme Arnaud Montebourg, Vincent Peillon et Sylvia Pinel.

Je me rejouis de la grâce de Jacqueline Sauvage par @fhollande . Combattons sans relâche les violences faites aux femmes ! — Arnaud Montebourg (@montebourg) December 28, 2016

La #grâce accordée à Jacqueline Sauvage est une très bonne nouvelle que je tiens à saluer, une décision courageuse. — Vincent Peillon (@Vincent_Peillon) December 28, 2016

#JacquelineSauvage : Je salue la décision de François Hollande #droitdegrace — Sylvia PINEL (@SylviaPinel) December 28, 2016

Au sein du gouvernement, Juliette Méadel, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée de l’Aide aux victimes a elle aussi commenté cette grâce :

Mots-clés :