JUSTICE Condamnée à dix ans de prison pour le meurtre de son mari violent, Jacqueline Sauvage est sortie de la prison Réau ce mercredi soir...

Des manifestantes demandent la libération de Jacqueline Sauvage, le 23 janvier 2016 à Paris. - SEVGI/SIPA

20 Minutes avec AFP

Jacqueline Sauvage, condamnée en première instance puis en appel à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari violent, a recouvré la liberté.

Le président de la République lui a accordé ce mercredi « une remise gracieuse du reliquat de sa peine d’emprisonnement », qui « met fin immédiatement à sa détention », a annoncé l’Élysée ce mercredi dans un communiqué.

J'ai décidé d'accorder à Jacqueline Sauvage une remise gracieuse du reliquat de sa peine. Cette grâce met fin immédiatement à sa détention. — François Hollande (@fhollande) December 28, 2016

« Le président de la République a estimé que la place de Madame Sauvage n’était plus aujourd’hui en prison, mais auprès de sa famille », a ajouté le palais présidentiel.

« On y croyait sans y croire »

« J’en pleure, c’est merveilleux (…), on y croyait sans y croire. Un merci infini au président de la République », a immédiatement réagi ce mercredi après-midi Carole Marot, l’une des filles de Jacqueline Sauvage, partie chercher sa mère à la prison de Réau (Seine-et-Marne).

Grâce totale de Jacqueline Sauvage : "J'en pleure, c'est merveilleux" dit l'une de ses filles à #franceinfo pic.twitter.com/pqiBLDXz49 — franceinfo (@franceinfo) December 28, 2016

L’une des avocates de Jacqueline Sauvage, Me Nathalie Tomasini, s’est dite « terrassée par la joie et l’émotion » après avoir « porté ce dossier à bout de bras ». « Je suis tellement heureuse, c’est le résultat d’un an de travail acharné », a-t-elle ajouté, confiant qu’elle était au courant de la décision mais ne pouvait pas s’exprimer car « tenue à un devoir de réserve ».

