ACTU Ce qu’il ne fallait pas rater dans l’actu de ce mardi 27 décembre 2016…

Une annonce immobilière pour la location d'un appartement à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) indiquait dans sa fiche technique: «nationalité française obligatoire, pas de noirs». (Illustration) - GILE/SIPA

Mathieu Bruckmüller

Pas de trêve des confiseurs sur le front de l’actu. La preuve avec les infos immanquables du jour.

L’article le plus lu du jour : Rien ne va plus entre Rémi Gaillard et la SPA

Deux cent mille euros. Voilà, la somme récoltée, il y a quelques semaines, par Rémi Gaillard en s’enfermant dans une cage pour sensibiliser les gens à la cause animale. Son action avait ému toute la France.

Mais quelques semaines plus tard, les relations se sont tendues entre les deux parties. L’humoriste menace de quitter son poste de parrain de l’association si cet argent n’est pas utilisé pour construire des espaces libres pour les animaux de la SPA, notamment les chiens.

L’article le plus partagé du jour : Une location à Levallois-Perret ne veut « pas de noir » et pas d’étrangers

Les critères de cette location à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine sont drastiques et surtout discriminatoires. « ATTENTION IMPORTANT POUR LA SELECTION DES LOCATAIRES : nationalité française obligatoire, pas de noir. » Scandalisé par cette fiche pour cet appartement à louer, un Internaute a décidé de la publier sur Twitter. Retweetée plus de 1.000 fois, elle a généré de très nombreux commentaires. Contactée l’agence immobilière évoque la responsabilité « d’une collaboratrice qui ne fait plus partie de l’entreprise ». Outré, son responsable explique : « C’est une injonction de la propriétaire qui est raciste », l’ex-collaboratrice « naïve et mal formée, a retranscrit sans savoir ».

L’article de la rédaction du jour : Comment le gouvernement s’arrange avec les chiffres du chômage

Tout était réuni pour que la France se réjouisse : lundi soir, les statistiques publiées par Pôle Emploi sur son nombre d’inscrits ont montré pour novembre 2016 une baisse du nombre de chômeurs de catégorie A (sans emploi et sans formation) pour le troisième mois consécutif, une première depuis février 2008, s’est félicité le ministère du Travail. Mais les détracteurs de la politique gouvernementale avaient déjà prévu leur argumentaire avant même la publication des chiffres. Selon plusieurs responsables d’opposition, cette baisse serait due à l’explosion du nombre de chômeurs en formation, regroupés dans la catégorie D, moins observée. Le gouvernement joue-t-il avec les chiffres ? Eléments de réponse par ici.

L’article élection présidentielle du jour : Il vous reste cinq jours pour choisir un candidat issu de la société civile

Avant de choisir éventuellement le candidat de la gauche gouvernementale en janvier, vous pouvez déjà élire un candidat issu de la société civile. Les votes, organisés par La Primaire, sont ouverts jusqu’au 31 décembre. Ils s’appellent Charlotte Marchandise, Nicolas Bernabeu, Roxane Revon, Michel Bourgeois ou encore Michael Pettini et envisagent de devenir le prochain président de la République. Aucun d’eux n’est issu du monde de la politique, et c’est là tout l’intérêt de la primaire ouverte, selon Thibault Favre, l’organisateur du scrutin. « Le but est de faire émerger des candidatures citoyennes en dehors des partis traditionnels. » Le concept a convaincu Christophe, 50 ans, qui habite au Creusot (Saône-et-Loire) : « Les professionnels de la politique pensent d’abord à leur job et ensuite aux citoyens. Là au moins, il n’y a pas de calculs. »

A voté. Entre deux primaires (droite et gauche) et élections (américaine et française), la rédaction de 20 Minutes a décidé d’élire ses meilleures séries de 2016, nouvelle série ou nouvelle saison diffusée au cours de l’année. De quoi passer les vacances de Noël au coin du feu, sous un plaid, à binge watcher. Il y a des ex aequo, mais aussi un grand gagnant. C’est à découvrir par ici.

