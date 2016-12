Société

20 Minutes avec AFP

L’état de l’auteur présumé d’un triple meurtre, commis lundi dans la Drôme, a été jugé incompatible avec une garde à vue et son hospitalisation d’office est envisagée, a indiqué lundi soir le parquet de Valence.

« L’examen du mis en cause conclut à l’incompatibilité avec une mesure de garde à vue. L’éventualité d’une mesure administrative d’hospitalisation d’office durant la soirée du 26 décembre est envisagée », précise le parquet dans un communiqué publié après le meurtre d’une octogénaire et d’un couple de septuagénaires dans deux villages voisins de la Drôme.

Conduit dimanche au centre hospitalier de Valence, il l’avait quitté sans être examiné par un médecin. « Il n’y a pas eu de prise en charge psychiatrique », a précisé le procureur de la République de Valence Alex Perrin. « II s’agit d’une personne déjà connue des services de police et de justice, incarcérée à Fresnes pour des histoires de stupéfiants et qui en est sorti le 1er septembre dernier », rapporte le procureur.

Sa cible : des personnes âgées

La femme de 80 ans a été retrouvée décédée à son domicile de Chabeuil, victime de coups portés à l’arme blanche.

Le couple de personnes âgées de 75 ans a été découvert mort à son domicile dans la commune de Montvendre. Les deux personnes présentaient également des traces d’agression à l’aide d’une arme blanche et leur véhicule a été dérobé, précise le parquet dans son communiqué.

Le véhicule du couple a ensuite été repéré vers 08 h 00 sur l’aire de l’autoroute de Grès (Vaucluse) après un accrochage et le véhicule volé retrouvé à 09 h 45 à Noves (Bouches-du-Rhône) avant que son conducteur soit interpellé en gare d’Avignon et placé dans un premier temps en garde à vue pour homicides, tentatives d’homicide et vol.

L’homme a aussi agressé violemment à l’arme blanche trois personnes dans la zone commerciale d’Orange, dans le Vaucluse.

L’enquête a été confiée aux sections de recherche de Grenoble et de Marseille.

