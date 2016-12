Société

Noël est encore tout frais dans votre tête et votre estomac et vous fonctionnez encore au ralenti ? Pas grave, on vous résume l’actu de ce 26 décembre sur 20 Minutes.

L’article le plus lu du jour : Un homme soupçonné d’un triple meurtre dans la Drôme arrêté

Trois morts mystérieuses, deux blessés et un suspect. Après des heures de recherches consécutives à la découverte des corps de trois personnes dans la Drôme, un homme a finalement été arrêté ce lundi matin à Avignon (Vaucluse), selon des sources proches de l’enquête. Il serait à l’origine de la mort d’une femme de 80 ans, retrouvée sans vie ce lundi matin à son domicile de Chabeuil, près de Valence, et d’un couple d’une soixantaine d’années, dont les corps ont été découverts dans le village de Montvendre, à quelque cinq kilomètres de Chabeuil.

Lundi, vers 8h, le meurtrier présumé a également agressé à l’arme blanche le gérant d’un magasin à Orange (Vaucluse), le blessant au ventre avec un couteau, a-t-on indiqué de source proche de l’enquête. Avant de s’en prendre à coups de pierre la femme d’une soixantaine d’années, qui se trouvait à proximité. Puis, un troisième homme, présent au côté du responsable du commerce, aurait été également blessé au couteau, légèrement. On fait le point sur cet horrible enchaînement de violence.

L’article le plus partagé du jour : George Michael comme vous ne le connaissiez (peut-être) pas

Icône pop des années 80 et 90, avec le duo Wham ! puis une carrière solo à succès, George Michael a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde. Il est mort le jour de Noël à l’âge de 53 ans, d’une crise cardiaque selon son manager. Alors que les hommages au chanteur britannique se multiplient dans le monde, 20 Minutes revient sur plus de trente ans de carrière, et cinq anecdotes que vous ne saviez peut-être pas.

L’article à lire du jour : En 2016, l’intelligence artificielle aurait voulu être une artiste

Vous avez vu un navet au cinéma et pensez qu’un robot aurait tout aussi bien reproduit des ficelles aussi grosses et des dialogues aussi pauvres ? C’est affreusement sévère… mais pas si farfelu. L’intelligence artificielle apprend à créer, et s’est à maintes reprises, cette année, rêvée en artiste de demain. Scénarios, chant de Noël, tableau de Rembrandt : on se souviendra de 2016 comme de l’année où l’intelligence artificielle a fait un bond dans la créativité. Retour sur une année très riche en expériences.

