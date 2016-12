Société

FÊTES DE FIN D'ANNEE Les Français ont de moins en moins de cas de conscience à revendre leurs cadeaux de Noël sur la toile, selon les sites de vente entre particuliers…

Plus que quelques jours avant d'ouvrir les cadeaux au pied du sapin de Noël. - PURESTOCK/SIPA

20 Minutes avec AFP

Comme chaque année, dès la nuit du réveillon, alors que la bûche fond encore dans leur assiette, les Français n’hésitent pas à mettre en vente leurs cadeaux non désirés sur les plateformes de commerce en ligne, profitant des performances de leurs téléphones à appareil photo intégré, qui leur permettent de mettre en ligne leurs offres en seulement quelques clics.

Sur le site PriceMinister, environ 500.000 objets ont été mis en vente en quelques heures entre samedi soir et dimanche midi, estime ainsi Fabien Versavau, son directeur général. « C’est un bon démarrage, on est sur une progression d’environ 10 à 15 % d’annonces en plus par rapport à l’année dernière », relève le DG, qui anticipe autour de « 3,5 millions de cadeaux » mis en vente sur les plateformes de PriceMinister jusqu’à mi-janvier.

10 à 20 % d’annonces supplémentaires

Chez eBay France, c’est le même son de cloche avec environ 100.000 annonces publiées entre samedi minuit et dimanche en fin de matinée. « C’est environ 10 à 20 % d’annonces en plus que lors d’un week-end normal », explique Leyla Guilany-Lyard, porte-parole d’eBay France.

La tendance est similaire sur le site concurrent Le Bon Coin. « Il y a entre 10 % et 20 % de dépôts en plus dans certaines catégories », commente ainsi Anne Quemin, directrice de la communication de la plateforme de vente en ligne.

39 % des Français jugent avoir reçu un cadeau indésirable en 2015

Un mouvement de fond facilité par les nouvelles technologies, qui rendent plus discrète la mise en vente du cadeau de grand-maman quand cette dernière se trouve à deux pas. Ainsi, 40 % des annonces depuis le réveillon ont été publiées via un téléphone mobile ou une tablette, précise le site PriceMinister.

« Avant la démocratisation des smartphones, c’était un peu fastidieux. Depuis trois ou quatre ans, avec l’application pour vendre d’eBay, en moins de trois minutes l’annonce est en ligne. C’est rapide, pourquoi attendre ? », commente Leyla Guilany-Lyard.

« La pratique se généralise vraiment fortement chez les 18-34 ans »

En termes de cadeaux, les Français semblent en tout cas de plus en plus exigeants. Selon une étude eBay/TNS Sofres, 39 % des Français estiment avoir reçu un cadeau indésirable en 2015, contre 22 % en 2011. Et lorsqu’ils sont déçus ou qu’ils ont reçu un objet en double, la moitié des Français ont déjà revendu un présent ou envisagent de le faire, selon un sondage OpinionWay pour PriceMinister publié ce jeudi.

« Les Français se disent que cela va soit faire plaisir à quelqu’un d’autre, soit ils vont utiliser ce petit gain pour corriger les erreurs, se faire plaisir. Ils ont moins de scrupules à revendre leurs cadeaux », commente Anne Quemin, du site Le Bon Coin. « On voit que la pratique se généralise vraiment fortement chez les 18-34 ans », précise pour sa part Fabien Versavau. « En revanche cela reste un peu tabou. Les personnes qui déclarent avoir revendu ne souhaitent pas que cela soit connu par la personne qui leur a offert le cadeau », nuance-t-il. Selon cette étude, 85 % des « revendeurs » préfèrent cacher s’être débarrassés de leur cadeau.

Mots-clés :