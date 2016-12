Société

TRAFIC Ce samedi du réveillon de Noël est classé orange au niveau national et dans le sens des départs...

Illustration: Les rues de Paris embouteillées le 31 octobre 2016. - SIPA

B.D. avec AFP

Avant la bûche, les bouchons. Bison futé a classé ce samedi du réveillon de Noël orange au niveau national et dans le sens des départs. La journée est également classée rouge en région Rhône-Alpes, du fait d'une circulation dense prévue en direction des stations de sport d’hiver des Alpes.

Bison futé rappelle que ce samedi «sera encore une journée de départs ainsi que de déplacements vers les zones commerciales, jusqu’aux derniers trajets vers les lieux de fête en début de soirée». Il recommande «d'éviter de quitter une grande métropole entre 11 heures et 16 heures», et de pratiquer une conduite « apaisée » en circulation dense sur A6, A43, A40 entre 10 heures et 13 heures.

Pour lundi 26 décembre, il faut «éviter de quitter Paris entre 11 heures et 15 heures». Bison futé, qui a classé la journée orange pour les retours, préconise «un retour sur Paris avant 15 heures ou après 20 heures», et d'éviter de circuler sur l’A43 entre 12 heures et 19 heures et sur l’A40 entre 14 heures et 19 heures.

