Société

FAITS DIVERS Quatre autres personnes, dont on ignore leur état, se sont retrouvées coincées dans l'autre véhicule...

Illustration d'un véhicule de gendarmerie. - C. Allain / APEI / 20 Minutes

20 Minutes avec AFP

Trois gendarmes ont trouvé la mort vendredi à Berneuil en Bray (Oise) dans un accident de la route entre leur véhicule et un autre, a-t-on appris de source proche de l’enquête.

Vers 18h30, « un véhicule de gendarmerie avec trois gendarmes à l’intérieur a été percuté par une camionnette avec trois personnes à bord », a affirmé la préfecture de l’Oise.

L' EMIZ EST présente ces sincères condoléances aux collègues de la @Gendarmerie suite au tragique accident de #BerneuilenBray pic.twitter.com/L3aEzW8MF9 — COZ EST (@COZ_EST) December 23, 2016

Trois autres personnes dans un état sérieux

Selon les pompiers, l’accident a eu lieu sur la D2 entre Auneuil et Berneuil-en-Bray. « Les trois gendarmes sont décédés et les trois personnes du véhicule en face sont dans un état jugé très sérieux et ont été transportées au CHR d’Amiens », a indiqué la préfecture.

Derrière l’utilitaire, « il y avait un autre véhicule qui a percuté la camionnette au moment du choc mais la personne est indemne », a ajouté la préfecture.

Deux étaient adjoints volontaires et un sous-officier

Une première source proche de l’enquête faisait état plus tôt dans la soirée de quatre personnes incarcérées dans la voiture qui a percuté celle des gendarmes.

Les trois gendarmes étaient des « jeunes hommes » dont deux étaient adjoints volontaires et un sous-officier.

