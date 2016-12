Société

L'avion de la compagnie Afriqiyah Airlines cloué au tarmac de l'aéroport de La Valette à Malte après un détournement, le 23 décembre 2016. - Jonathan Borg/AP/SIPA

Pour cette veille de Noël, l’actu a encore été bien chargée. Si vous étiez notamment trop occupé à dénicher vos cadeaux, voici les infos qu’il ne fallait pas manquer.

L’article le plus du jour : Un avion libyen détourné sur Malte, les pirates de l’air se sont rendus

Deux pirates de l’air armés de grenades et d’un pistolet ont détourné vendredi un avion de ligne libyen vers l’aéroport de Malte, où ils ont peu à peu libéré sains et saufs 116 passagers et membres d’équipage avant de se rendre.

Les pirates de l’air seraient des partisans de l’ancien régime de Mouammar Kadhafi qui réclament l’asile politique à Malte et veulent annoncer la création d’un parti pro-Kadhafi. Le pilote de l’avion a indiqué qu’ils étaient armés de grenades et d’un pistolet.

Carte du vol Afriqiyah Airways détourné le 23 décembre 2016 à Malte. - L.C. avec Maps4News

L’avion, un Airbus A320 de la compagnie Afriqiyah Airways, était parti de Sabha, dans le sud de la Libye, avec 28 femmes, un bébé et 82 hommes en plus des sept membres d’équipage, en direction de Tripoli. Mais les pirates ont obligé le pilote à poursuivre environ 350 km plus au nord, jusqu’à Malte.

L’article le plus partagé du jour : Le suspect de l’attentat de Berlin abattu par la police à Milan

L’auteur présumé de l’attentat au camion-bélier de Berlin a été tué dans la nuit de jeudi à vendredi lors d’un contrôle policier « par hasard » à Milan. Anis Amri, Tunisien de 24 ans, accusé d’avoir tué douze personnes et blessé des dizaines d’autres sur un marché de Nöel berlinois lundi, avait fait allégeance au chef du groupe Etat Islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, selon une vidéo diffusée vendredi par son agence de propagande.

>> Suivez en direct les réactions et l’avancée de l’enquête

Le jeune homme, arrivé récemment en train selon les médias italiens, avait été repéré devant la gare milanaise de Sesto San Giovanni vers 3h par une patrouille de police qui l’a arrêté pour un contrôle d’identité. Anis Amri semblait tranquille quand les policiers qui pensaient mener un simple contrôle d’identité lui ont demandé d’ouvrir son sac à dos. Mais, tout à coup, il en a sorti un pistolet et a tiré, blessant légèrement l’un des policiers à l’épaule. Le second, policier depuis peu, a alors ouvert le feu, blessant mortellement le suspect.

>> A lire aussi: De Berlin à Milan... Le mystérieux parcours d'Anis Amri

>> A lire aussi: Qui sont les victimes de l'attentat à Berlin?

L’article de la rédaction du jour : « Je ne vois pas l’intérêt de voter en 2017 »

A une semaine de la date limite pour s’inscrire sur les listes électorales, certains font la queue pour entamer les démarches in extremis. D’autres n’ont pas du tout prévu d’aller voter et ils l’assument. 20 Minutes est allé à la rencontre de trois abstentionnistes qui n’auront pas de carte électorale en 2017. A l’image de, Fabien Sirjean, 20 ans. Il n’est pas inscrit sur les listes électorales, même s’il a tous les papiers nécessaires chez lui à la maison. « Je ne vois pas l’intérêt de voter pour le moins pire des candidats », dit-il.

>> Un jeune sur cinq ne sait pas qu’il doit s’inscrire avant le 31 décembre pour voter en 2017

L’article télé du jour : Les internautes racontent leur réveillon devant la télévision

On connaît la musique : les réveillons de Noël et de la Saint-Sylvestre sont synonymes de famille, d’amis, de grands repas et d’animation. Pour un grand nombre de Français, la télévision a sa place dans ces soirées un peu spéciales. 20 Minutes a donc demandé aux internautes s’ils regardaient la télévision, quel était leur programme préféré et pourquoi ils s’installaient devant leur écran durant les fêtes.

