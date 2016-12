Société

QUIZ Testez vos connaissances avant l'émission diffusée ce dimanche sur M6...

Chien contre chat: Qui sera le meilleur ? : ce dimanche soir, en guise de cadeau de Noël, M6 nous offre un duel au sommet entre nos deux compagnons préférés. Médor et Minette vont s'affronter sur des épreuves de mémoire, de vitesse, de calcul mental (oui, de calcul mental). Alors que le débat sur qui est le plus fort de l'éléphant ou de l'hippopotame n'est toujours pas tranché, ce sont donc maintenant les chiens et les chats qui sont mis à rude concurrence. Espérons qu'ils s'en sortent, comme à l'Ecole des fans, avec 10/10 pour tout le monde.

