TRANSPORTS Plusieurs véhiculent bloquent ce vendredi matin l’accès à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle…

Une action de chauffeurs de VTC à la Porte Maillot, le 15 décembre 2016. - NICOLAS MESSYASZ/SIPA

20 Minutes avec AFP

Le bras de fer continue entre les chauffeurs et Uber. Les VTC ont repris ce vendredi à l’aube leurs grève et barrages filtrants aux aéroports d’Orly et Roissy pour inciter la société de transports à relever ses tarifs, qu’ils jugent « indignes ». A l’appel de huit organisations, rassemblements et blocages ont commencé à partir de 4h du matin.

A 6h40, plusieurs dizaines de voitures étaient rassemblées dans le calme aux abords de Roissy, encadrés par les forces de l’ordre. Selon une source aéroportuaire, 120 véhicules ont été verbalisés pour « entrave volontaire à la circulation ». Le site d’informations routières Sytadin prévenait les automobilistes à 6h30 qu’une manifestation était « en cours sur l’A3 vers la province au niveau de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, générant un ralentissement depuis Aulnay-sous-Bois ».

Un médiateur nommé par le gouvernement

« Nous appelons tous les VTC à cesser le travail le matin et à le reprendre l’après-midi, en boycottant Uber », a expliqué Sayah Baaroun de l’Unsa-VTC. Plusieurs organisations ont appelé à reproduire l’opération les jours suivants, jusqu’à ce que la start-up américaine accepte un retour aux tarifs d’avant octobre 2015 : 8 euros minimum la course, contre 6 actuellement, et 20 % de commission, au lieu de 25 % aujourd’hui.

Action de filtrage @CFDT VTC sur aéroport de Roissy. pic.twitter.com/ikpWhJSnUl — CFDT Transports-Env (@CFDT_FGTE) December 23, 2016

Après l’échec mardi des discussions avec Uber, le gouvernement a nommé un médiateur, qui a jusqu’au 31 janvier pour mener une négociation sur quatre points : la tarification, les charges, la protection sociale et les conditions de déconnexion des plateformes. Jacques Rapoport, ancien haut responsable à la SNCF, a commencé ses auditions ce mercredi. Il a reçu Uber ce jeudi.

