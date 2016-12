Société

Des chaufeurs de VTC manifestent contre Uber, Porte Maillot, à Paris, le 15 décembre. - NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Attentat déjoué en Allemagne

Un nouveau drame a été évité en Allemagne. Deux hommes soupçonnés de préparer une attaque visant un centre commercial à Oberhausen, dans l’ouest du pays, ont été arrêtés, a annoncé la police. Il s’agit de deux frères de 28 et 31 ans originaires du Kosovo, a précisé la police d’Essen, trois jours après un attentat au camion-bélier sur un marché de Noël à Berlin revendiqué par le groupe djihadiste Etat islamique (EI). Le détail de ces arrestations par ici.

Les VTC poursuivent leur mobilisation

Le bras de fer continue entre les chauffeurs et Uber. Les VTC ont repris ce vendredi à l’aube leurs grève et barrages filtrants aux aéroports d’Orly et Roissy pour inciter la société de transports à relever ses tarifs, qu’ils jugent « indignes ». A l’appel de huit organisations, rassemblements et blocages ont commencé à partir de 4h du matin. A 6h40, plusieurs dizaines de voitures étaient rassemblées dans le calme aux abords de Roissy, encadrés par les forces de l’ordre. Selon une source aéroportuaire, 120 véhicules ont été verbalisés pour « entrave volontaire à la circulation ». Pour tout savoir sur cette mobilisation, c’est par ici.

Interviewez Benoît Hamon

SI vous ne le savez pas déjà, la primaire organisée par le Parti socialiste se déroulera les 22 et 29 janvier 2017. Sept candidats sont sur la ligne de départ. 20 Minutes va interviewer chacun d’entre eux et vous propose de leur poser vos questions. Après Jean-Luc Bennahmias, nous allons rencontrer Benoît Hamon, candidat de l’aile gauche du PS. A cette occasion nous vous proposons de lui poser une question qui vous tient à cœur.

Pour ce faire, il vous suffit de la rédiger de nous l’envoyer via ce formulaire.

