Société

VOUS TEMOIGNEZ. Après le dernier attentat sur un marché de Noël à Berlin, nous avons demandé à nos internautes comment ils appréhendaient leurs sorties à l’extérieur lors de cette période de fêtes. Entre esprit de résistance et angoisse, ils témoignent…

Marché de Noël à Paris - Houpline Renard

Tristan Lescot

Après une année 2015 difficile, 2016 aura aussi été tristement marquée par nombre d’attentats sur le sol européen : notamment Bruxelles, Saint-Étienne-du-Rouvray, Nice et dernièrement Berlin.

Dans ce contexte si particulier et alors que les mesures de sécurité ne cessent d’être renforcées, est-il possible de continuer à vivre et sortir normalement ? La question se pose particulièrement en cette période de fêtes, qui voit la foule affluer dans les grands magasins et sur les marchés de Noël.

« On n’a strictement rien changé. On n’est pas des lâches »

Sébastien refuse catégoriquement une quelconque modification de son mode de vie : « Je n’ai absolument pas changé mes habitudes », assure-t-il, tout en précisant qu’ayant un groupe de personnes à sa charge, il refusera de les emmener au marché de Noël « si la sécurité n’a pas été renforcée ».

Pauline affiche farouchement sa détermination : « Les terroristes font peur, ils me font peur mais ce n’est pas pour autant que je vais arrêter de vivre et rester cloîtrée chez moi ! »

Flo va encore plus loin et affirme sans complexe : « On n’a strictement rien changé. On n’est pas des lâches. » Les terroristes comptent beaucoup sur l’effet de sidération, mais « on a plus de [risque] de crever d’un accident de la route ou d’un cancer », poursuit-il. Angélique partage cet avis : « J’ai plus peur du cancer que de subir la folie de [ces] tarés » et fataliste, en tire la conséquence suivante : « C’est comme ça, il faut vivre avec. » Anissa et Loïc sont dans la même optique mais ils concèdent être « plus prudents qu’avant ».

« Ceux qui disent continuer à vivre, je les admire. Perso, je n’y arrive pas »

Marie-Antoinette reconnaît que « pour les personnes qui viennent d’être frappées, c’est difficile et la peur de la foule est compréhensible ». Elle leur souhaite « patience et courage », et se veut optimiste pour l’avenir : « S’ils ont des enfants, ils referont les marchés de Noël. »

Cependant, ces attentats à répétition créent une véritable angoisse chez certains des internautes de 20 Minutes. Nathalie est de celles-ci : « Depuis le 14 juillet, je fuis les grands magasins et les rassemblements… » Elle ne peut s’empêcher « d’y penser tout le temps ». Jeanine n’arrive pas à se souvenir précisément de quand date cette crainte mais reconnaît « un mal-être [depuis] Charlie hebdo, une grande tristesse aussi ». Elle a le sentiment diffus que nous ne sommes « en sécurité nulle part ».

Evalyssa l’avoue : « Je ne vais plus en ville avec ma fille. » Avant les attentats qui ont frappé le Bataclan, elle « n’était pas très à l’aise », mais depuis « c’est encore pire ». Elle confesse : « Ceux qui disent continuer à vivre, je les admire. Perso, je n’y arrive pas. En tout cas, pas sereinement ». Séverine est dans le même état d’esprit comme si vivre normalement depuis les attentats du 13 novembre 2015 était devenu mission impossible : « Plus de bains de foule : j’avoue avoir peur de nouveaux attentats. »

« Plus lucide que jamais sur la réalité du fanatisme religieux »

Ali relativise, en tout cas quant à la situation à Paris. Presque gêné par le climat sécuritaire qui règne depuis les tragédies vécues dans la Capitale : « Avec les 3.000 caméras de sécurité au dessus notre tête, nous sommes filmés 24h/24 sans compter tous les policiers en tenue et en civil, l’armée… », il estime que « nous sommes trop surveillés ».

Yann tente de trouver un fragile équilibre entre l’angoisse sincère des un(e) s et l’envie de ne pas céder à la peur distillée par les terroristes : « Aucun changement dans mes habitudes, mais plus lucide que jamais sur la réalité du fanatisme religieux ».

Si notre mode de vie peut s’avérer atteint par toutes ces horreurs, garder notre quotidien intact ne serait-il pas la plus belle des victoires contre les fanatiques ?

Mots-clés :