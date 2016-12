Société

HONNETES L’argent aurait été perdu par un camion blindé de transport de fonds…

Paris le 04 fevrier 2013. Illustration argent, billets de banque tenus dans une main. - A. GELEBART / 20 MINUTES

20 Minutes avec agence

L’argent aurait été perdu par un camion blindé de transport de fonds. Alors qu’ils se trouvaient sur la route départementale 46 entre Beauzac et Retournac (Haute-Loire), des agents du département ont découvert pas moins de 10.000 euros en liquide, sur le bord de la chaussée, rapporte La Montagne.

#HauteLoire Des agents du Département trouvent 10.000 € sur le bord de la route https://t.co/YlSvuUKFfh pic.twitter.com/9bkgQkziDP — La Montagne (@lamontagne_fr) December 21, 2016

La somme restituée auprès des gendarmes

Ils ont en effet retrouvé deux caisses et une valise, contenant deux sachets fermés, avec dans l’un 6.000 euros et dans l’autre 4.000 euros. Les agents se sont alors rendus à la brigade de gendarmerie de Retournac pour restituer l’importance somme d’argent.

« Là, les militaires ont réussi à identifier les caisses et la valise » et ont pu contacter le convoyeur de fonds, précise le quotidien régional, ajoutant que c’est à cause d’une porte latérale du camion, restée entrouverte, que l’argent avait pu se faire la malle

