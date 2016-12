Société

ACTU Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité de ce mercredi 21 décembre...

Petit Papa Noël, je voudrais un orgasme cette année - 20 minutes - Blog

Armelle Le Goff

Allez plus que deux jours avant la quille pour vous aussi non ? En attendant, retrouvez votre shoot d’actu du jour.

L’article le plus lu du jour : « Pour atteindre l’orgasme, les femmes doivent entrer en amitié avec leur sexe »

Les Françaises vont-elles avoir envie de fêter, ce 21 décembre, la Journée mondiale de l’orgasme ? D’après une étude de l’Ifop publiée en décembre 2015, une femme française sur deux a régulièrement du mal à atteindre l’orgasme. Pour le sexothérapeute Alain Héril, ce n’est pas une fatalité et les femmes peuvent prendre leur plaisir en mains. Ses conseils par ici.

L’article le plus partagé du jour : Des lycéens posent nus pour leur photo de classe

Ils ont sûrement voulu faire parler d’eux. Eh bien, c’est réussi. Des lycéens avignonnais font actuellement le buzz sur les réseaux sociaux avec leur photo de classe. Sur celle-ci, ils posent tout simplement dans le plus simple des appareils, comme le révèle Midi Libre. On notera que le professeur (à droite) joue aussi le jeu. La photo de classe de ces élèves fait, en tout cas, un carton sur Facebook avec 1.200 « j’aime », 135 partages et 344 commentaires en l’espace seulement de quelques jours. A lire par là.

L’article le plus utile du jour : Quelle conduite adopter par temps de brouillard ?

Au lendemain du terrible carambolage qui a fait cinq morts et une vingtaine de blessés mardi sur la voie rapide RD 160 entre les Sables-d’Olonne et La Roche-sur-Yon en Vendée, le brouillard reste toujours le facteur privilégié par les enquêteurs pour expliquer l’origine du drame. Comment conduire dans ces conditions ? Nos conseils par là.

L’article à lire du jour : Le suspect est un Tunisien de 24 ans s’appelant Anis Amri

Le suspect dans l’attentat au camion-bélier survenu lundi soir à Berlin avait été signalé en novembre au centre allemand de lutte contre le terrorisme, a indiqué, mercredi, Ralf Jäger, le ministre de l’Intérieur de Rhénani du Nord-Westphalie. « La police judiciaire de Rhénanie du Nord-Westphalie avait commencé une enquête auprès du parquet fédéral allemand (compétent en matière de terrorisme) en raison de suspicions sur la préparation d’un acte criminel grave représentant un danger pour l’Etat », a-t-il déclaré. Le suspect a résidé dans cette région cette année. Le suspect est un Tunisien de 24 ans s’appelant Anis Amri. Toutes nos infos à lire par ici.

