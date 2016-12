Société

TRANSPORTS Les accès aux métropoles risquent d'être embouteillés pour cette période de Noël...

Une autoroute sous la neige. - FOURMY MARIO/SIPA

20 Minutes avec AFP

Mieux vaut prévenir qu’être dans les embouteillages. Bison futé indique que de grosses difficultés de circulation sont attendues vendredi et samedi, à l’occasion du week-end de Noël.

Dans le sens des départs, Bison futé voit rouge en Ile-de-France et recommande ce vendredi « d’éviter de quitter Paris après 11 heures et les grandes métropoles entre 15 heures et 20 heures ». Les autres départs dans le reste de la France sont classés orange.

#BisonFuté : trafic chargé en prévision vendredi 23 et samedi 24/12. Prudence de mise sur les routes !

➡️ https://t.co/rRMfaYUNci pic.twitter.com/Z7YZeSbDTD — Sécurité routière (@RoutePlusSure) December 22, 2016

Samedi 24 décembre, la journée sera classée rouge en région Rhône-Alpes-Auvergne, il vaut mieux « éviter de quitter une grande métropole entre 11 heures et 16 heures ». Enfin, le lundi 26 décembre, il faut « éviter de quitter Paris entre 11 heures et 15 heures ».

Dans le sens des retours, Bison futé préconise « un retour sur Paris avant 15 heures ou après 20 heures » le 26 décembre.

