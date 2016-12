Société

JUSTICE « 20 Minutes » dresse la liste des grands procès pénaux qui marqueront l’année 2017…

Riom (Puy-de-Dôme), le 5 septembre 2016. Cécile Bourgeon, la mère de Fiona, arrive à la cour d'assises où est jugé l'homme qui l'a violée en 2012. - Thierry Zoccolan / AFP

V.V.

Ce sont tous des habitués des palais de justice… Si l’approche de l’élection présidentielle devrait empêcher les magistrats de programmer l’examen des affaires dites « politico-financières », l’année prochaine sera tout de même très animée dans les tribunaux. 20 Minutes fait le point sur les quatre grands procès pénaux qui marqueront 2017…

24 avril : Francis Heaulme de retour à Metz pour le double meurtre de Montigny

Francis Heaulme lors de la reconstitution du double-meurtre de Montigny_lès-Metz en 2006. - JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN

La date est déjà fixée. Reste à savoir si Francis Heaulme sera seul ou accompagné dans le box des accusés. Une expertise médicale a confirmé, le 15 décembre, que l’état de santé du tueur en série était compatible avec une comparution devant la cour d’assises. Le « Routard du crime » devra donc répondre, entre le 24 avril et le 12 mai, du double meurtre de Montigny-lès-Metz (Moselle).

Montigny-lès-Metz: l'état de santé de Francis Heaulme compatible avec un procès https://t.co/PeTJQDFlNu pic.twitter.com/C0Okwwn8kN — 20 Minutes (@20Minutes) December 15, 2016

Cette audience censée faire la lumière sur la mort à coups de pierre de deux enfants de huit ans en 1986 sur une voie désaffectée de la SNCF est encore suspendue à une décision de la Cour de cassation. Celle-ci doit indiquer, dans les prochaines semaines, si Henri Leclaire, un ancien manutentionnaire mis en cause par plusieurs témoignages, doit répondre ou non avec Francis Heaulme de ce double meurtre.

Printemps : Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf rejugés pour la mort de Fiona ? ​

Riom (Puy-de-Dôme), le 5 septembre 2016. Cécile Bourgeon, la mère de Fiona, arrive à la cour d'assises où est jugé l'homme qui l'a violée en 2012. - Thierry Zoccolan / AFP

Y aura-t-il une nouvelle fois le droit d’un côté et le « bruit de la rue » de l’autre ? Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf pourraient être jugés, en appel, au printemps 2017 au Puy-en-Velay (Haute-Loire) pour les « coups mortels ayant entraîné la mort sans intention de la donner » de Fiona, 5 ans, en 2013. Cinq ans de prison pour la mère de la fillette, vingt ans pour son compagnon : le verdict rendu en première instance, le 25 novembre par la cour d’assises du Puy-de-Dôme à Riom, avait suscité une vague d’incompréhension dans l’opinion publique que plusieurs pétitions ont rendue palpable.

>> Affaire Fiona: Pourquoi le verdict suscite-t-il autant d'émotion?

« On parle en effet d’un procès en appel au printemps, confirme Gilles-Jean Portejoie, l’avocat de Cécile Bourgeon. Ce qui serait d’une rapidité extraordinaire. Si c’était le cas, nous nous y opposerions. » L’avocat souhaite en effet que le violeur de sa cliente – condamné à 14 ans de prison en septembre – soit rejugé avant qu’un nouveau procès réexamine ensuite, en appel, les faits concernant la disparition de Fiona. « A mon sens, il faut respecter la chronologie des faits et donc des procès. »

21 septembre : Sofiane Rasmouk, le « monstre de Colombes », rejugé à Versailles

Agé de 28 ans, Sofiane Rasmouk a passé, depuis sa majorité, moins d’un an hors de prison. Qualifié de « psychopathe » par plusieurs experts,il a fait appel de sa condamnation à la perpétuité, assortie d’une période de sûreté de 22 ans, prononcée par la cour d’assises de Nanterre en mai 2016 pour « tentative de meurtre » et « viol » à l’encontre de deux jeunes femmes.

>> Procès Rasmouk : «Il a brisé nos vies...»

Lors du premier procès, l’accusé a passé son temps à crier, à nier les faits, allant jusqu’à récuser ses propres avocats. Réclamant la peine maximale à son encontre, l’avocat général avait demandé à ce que Sofiane Rasmouk soit enfermé « le plus longtemps possible », ses « possibilités de réadaptation » sociale étant des « plus minces ».

2 Octobre : Le frère de Mohamed Mérah devant la cour d’assises spéciale ​

Un véhicule du convoi transportant Abdelkader Merah arrive au siège de la police antiterroriste à Levallois-Perret le 24 mars 2012 - Kenzo Tribouillard AFP

Un mois complet. En octobre, la Cour de cassation a validé le renvoi d’Abdelkader Mérah, le frère du tueur au scooter devant la cour d’assises spéciale de Paris. Les enquêteurs estiment en effet qu’Abdelkader a rencontré son frère à des moments cruciaux « en justifiant religieusement le choix de ses cibles » mais aussi qu’il a facilité la préparation des crimes en l’aidant à voler un scooter. Son avocat, Eric Dupond-Moretti, assure, à l’inverse, qu’il n’a rien d’un « complice » et que le dossier est « vide de preuves ».

Le procès d'Abdelkader, le frère de Mohamed Merah, repoussé à l’automne 2017 à Paris https://t.co/BvhUCVxlti pic.twitter.com/IZiyPrAUwd — 20 Minutes (@20Minutes) October 27, 2016

A Toulouse et à Montauban, Mohamed Mérah a assassiné sept personnes entre le 11 mars et le 22 mars 2012, date à laquelle il a été tué par la police dans l’appartement où il s’était retranché.

Mots-clés :