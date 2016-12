Société

RETROSPECTIVE Oui, il y a bien quelques raisons de garder des bons souvenirs de 2016…

Avouons-le, il nous a fallu pas mal d’optimisme pour trouver dix bonnes nouvelles qui ont marqué l’année 2016. Mais malgré les apparences, il y a eu aussi quelques raisons de se réjouir cette année.

Tony Yoka et Estelle Mossely : Love on the ring

Les deux boxeurs français Tony Yoka et Estelle Mossely ont rapporté plus que des médailles d’or des Jeux Olympiques de Rio. Deux jours après le titre d’Estelle dans la catégorie 60 kilos, son amoureux remportait l’or chez les super-lourds. L’image du couple s’embrassant après cette victoire a fait chavirer le cœur des Français.

Franchement ce que je retiens de 2016 c'est l'or de @TonyYoka et de @EstelleMossely 💘😍😍😍🏅🏅 pic.twitter.com/zuYAXbyLBa — Cookie (@lindou_bindou) December 13, 2016

Finis les sacs plastique

Bonne nouvelle pour la planète : les sacs de caisse à usage unique non biodégradables ne sont plus autorisés dans les commerces depuis le 1er juillet. Ce sont 5 milliards de sacs de caisse et 12 milliards de sacs destinés à emballer les fruits et légumes qui ne viendront plus polluer les mers chaque année.

La SNCF rembourse les retards

En retard mais remboursé : depuis le 1er décembre, la SNCF rembourse tous les voyageurs dont le train a subi un retard de plus de 30 minutes, quelle que soit la raison de ce retard. Auparavant, il fallait que le retard soit imputable à l’entreprise, ce qui excluait tous les accidents de personnes, les actes de malveillance et les aléas météorologiques.

La Wallonie fait de la résistance

L’histoire du petit pays qui résiste encore et toujours à l’envahisseur a réjoui tous les opposants au CETA, l’accord de libre-échange entre l’Europe et le Canada. Même si la fronde belge a fait long feu, elle aura donné de l’espoir à ceux qui dénonçaient les méfaits du Ceta.

On est passé à un poteau de remplir les Champs-Elysées

Ce fut à la fois l’un des moments les plus beaux et les plus durs de cette année. La France a perdu en finale de son Euro après avoir tapé le poteau à la dernière minute, mais elle s’est retrouvée une équipe de foot qu’elle peut aimer : fière, talentueuse et combative. Au final, malgré les menaces d’attentats et les tentatives de récupération politique, la compétition a été une belle fête sur et en dehors du terrain. Même si l’on portera toujours en nous cet éternel regret de ne pas avoir rempli les Champs-Elysées au soir du 10 juillet. Putain de poteau.

La couche d’ozone bouche son trou

Elle était bien mal en point, cette fine couche d’ozone attaquée de toutes parts par nos aérosols. Mais cette année, des scientifiques américains nous ont rapporté de bonnes nouvelles : le trou dans la couche d’ozone a diminué de quatre millions de kilomètres carrés et pourrait être résorbé totalement d’ici à 2050 grâce à l’élimination progressive des gaz fluorés.

L’Accord de Paris entre en vigueur

Encore une relativement bonne nouvelle pour la planète : l’Accord de Paris, conclu lors de la COP21, est entré en vigueur le 4 novembre, après sa ratification par 97 Etats représentant plus de 67,4 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Il ne reste plus qu’à trouver le bon chemin vers les +2°C maximum de réchauffement climatique global.

L’Autriche crée la surprise

Un petit rayon vert dans la politique mondiale : l’Autriche a élu le 4 décembre un président écologiste. Opposé à un candidat d’extrême-droite, Alexander Van der Bellen l’a emporté avec plus de 53 % des voix.

Un accord de paix historique

Cet accord a valu le prix Nobel de la paix au président colombien Juan Manuel Santos : la Colombie a signé en septembre un accord de paix historique avec la guérilla des Farc, mettant ainsi fin à un demi-siècle de conflit armé.

Téléphoner moins cher

A compter de juin 2017, ça ne coûtera pas plus cher de téléphoner dans un pays européen : la Commission européenne a confirmé en septembre l’abolition des frais d’itinérance, ou « roaming ». Les opérateurs ne surtaxeront plus les appels émis depuis un pays de l’Union européenne. De quoi alléger la facture des voyageurs.

Le mot de la fin

Laissons-le au chanteur James Blunt, qui sait faire preuve d’autodérision.

If you thought 2016 was bad - I'm releasing an album in 2017. — James Blunt (@JamesBlunt) December 13, 2016

(Si vous pensiez que 2016 a été une mauvaise année, sachez que je sors un album en 2017)

