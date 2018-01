a se précise. Le retour de Daenerys, Jon et les autres est fixé. Mais pas de quoi se réjouir, parce qu’il va falloir attendre jusqu’au mois d’avril 2019 pour pouvoir regarder la saison 8 de Game of Thrones. Certains relativisent cette attente en se disant que ce seront les derniers épisodes et que tant qu’on ne les regarde pas, la série n’est pas terminée.

Et, rappelons-le, le programme de cette huitième et dernière saison est chargé. Elle va nous faire vivre la bataille finale qui opposera Jon Snow et Daenerys Targaryen aux marcheurs blancs menés par le Roi de la Nuit. Et en six épisodes, il va falloir y aller sur les « épisodes monumentaux », selon les mots de l’interprète de Sam Tarly, pour finir en beauté. En attendant, on a le temps de se remater un certain nombre de fois les sept premières saisons pour être fin prêts le jour J.

>> A lire aussi : «Game of Thrones»: Les cinq suites dont nous osons rêver

C.B.