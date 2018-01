«Le nom de la Rose» va être adapté en série par Orange

Sean Connery jouait Guillaume de Baskerville dans le «Nom de la rose» de Jean-Jacques Annaud. — NANA PRODUCTIONS/SIPA

Trente-deux ans après le film, l’enquête de Guillaume de Baskerville va être adaptée en série. Le Nom de la Rose, roman d' Umberto Eco, va être adapté en série, constituant le premier investissement d’Orange Content, a annoncé l’entité de l’opérateur de télécoms dans la production de séries dans un communiqué ce mercredi.

Umberto Eco, intellectuel italien décédé en 2016, a « contribué à l’écriture des premiers épisodes de la mini-série avant son décès », précise le communiqué.

John Turturro et Rupert Everett en têtes d’affiche

Après avoir été porté au cinéma en 1986 par Jean-Jacques Annaud, le best-seller d’Umberto Eco vendu à près de 30 millions d’exemplaires dans le monde, est adapté pour la première fois en mini-série de 8 épisodes de 52 minutes.

Dans cette minisérie, réalisée par Giacomo Battiato, John Turturro (The Night Of) incarnera le moine franciscain Guillaume de Baskerville, qui enquête sur une série de meurtres macabres dans un monastère. Il partagera l’affiche avec Rupert Everett qui interprétera l’inquisiteur Bernard Gui, Damian Hardung sera le jeune Adso et Tchéky Karyo. La série sera diffusée sur OCS en France « dès 2019 ».