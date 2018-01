Netflix-Kevin Spacey: Une disgrâce à 39 millions de dollars?

L'acteur Kevin Spacey alias Frank Underwood dans House of Cards — WENN

Les résultats financiers du quatrième trimestre 2017 de Netflix ont été très commentés par la presse américaine. Pourquoi ? La presse américaine n’a pas manqué de relever un coût « imprévu » de 39 millions de dollars, imputé par le groupe à « des contenus non diffusés » qu’il a décidé de « ne pas poursuivre ». Une ligne de compte qui a été sujette à de nombreuses spéculations.

Une éviction qui a un coût

Selon Hollywood Reporter ou encore Variety, ces 39 millions de dollars perdus par Netflix sont liés au scandale sexuel frappant Kevin Spacey. Celui-ci a contraint Netflix à renvoyer l’acteur de la sixième saison de House of Cards et d’interrompre le tournage pendant plusieurs semaines. Ce scandale a provoqué l’annulation du biopic sur Gore Vidal produit par Kevin Spacey et avec l’acteur oscarisé dans le rôle-titre. La plateforme de Los Gatos a aussi annulé la diffusion d’un spectacle de stand-up de Louis C.K, visé également par des accusations d’agressions sexuelles.