«Gone» sur TF1: C'est quoi cette série américaine que les Français sont les premiers à voir?

Chris Noth et Danny Pino dans «Gone», la nouvelle série américaine de TF1, encore inédite aux Etats-Unis — Universal Television

Mardi soir, TF1 lance une nouvelle série américaine, Gone, l’histoire de Kit Lannigan, une rescapée de kidnapping qui rejoint une unité spéciale chargée de résoudre les affaires d’enlèvements et de personnes disparues. Tiens tiens, comme un petit air de déjà-vu, d' Esprits criminels à FBI : Portés disparus en passant New York, Unité spéciale, ou The Inside : Dans la tête des tueurs, l’histoire d’une rescapée de kidnapping qui rejoint une unité spéciale blablabla. L’originalité de Gone, car il y en a une, ne se situe clairement pas à l’écran, mais en coulisses.

Toujours pas de date de diffusion aux USA

La série américaine débarque mardi en France, et mercredi en Allemagne, alors qu’elle n’a toujours pas de date de diffusion aux Etats-Unis. Seule l’Australie a pu déjà voir quelques épisodes. Gone a un statut à part, « elle est la première production issue d’un accord entre deux diffuseurs européens, TF1 en France et RTL en Allemagne, et un studio, NBC Universal, pour produire des séries américaines, principalement des "procedural", explique la première chaîne. Mais attention, il s’agit bien d’une série 100 % US, tournée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, avec des comédiens et des techniciens américains, contrairement à, par exemple, Crossing Lines, qui est filmée en partie en Europe avec des comédiens français ou européens. »

L’ère des coproductions internationales

En effet, Gone rappelle d’autres productions internationales comme Crossing Lines: Police sans frontières donc, mais aussi Le Transporteur - La série ou Ransom. Cette dernière a d’abord été diffusée en Amérique du Nord, puis en Europe, mais est tournée entre Toronto, Nice et Budapest, et repose sur un casting international, raccord avec son concept : des négociateurs résolvent des situations de crise extrêmes à travers le monde, des négociateurs interprétés par un Anglais, un Irlandais, un Canadien et une Française, Emma De Caunes. Lorsque les diffuseurs américains et allemands ont annnulé la série faute d’audience dans leur pays, les chaînes canadienne Global et française TF1 sont venues à la rescousse et ont commandé une autre saison.

Pour marquer la différence, et faire plus américain, Gone s’est offerte des stars de la télé US, pour ne pas dire des chouchous du public français, avec Chris Noth, l’inoubliable Mr. Big de Sex and the city, également connu pour New York, Police judiciaire et The Good Wife, ainsi que Danny Pino de Cold Case et New York, Unité spéciale. Tiens, on a une idée pour TF1 : une série américaine sur une unité spéciale qui créé des séries américaines d’unités spéciales ?