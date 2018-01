«Vernon Subutex»: La chanteuse Flora Fishbach s'invite au casting de la série

La chanteuse Fishbach recoit le Prix album revelation de l'annee a la Cigale a l'ooccasion de la remise du Prix des Indes 2017 — SADAKA EDMOND/SIPA

L’adaptation à la télévision de Vernon Subutex, la trilogie de romans de Virginie Despentes, se dévoile. On savait déjà que Romain Duris incarnerait l'(anti)-héros. Selon Le Figaro, la chanteuse Flora Fishbach s’invite au casting pour interpréter le rôle d’Anaïs, personnage du Tome 2 et amante de la Hyène qui prendra les traits de Céline Salette.

Neuf épisodes d’une trentaine de minutes

Cette série sera diffusée en 2018 sur Canal + et s’annonce comme l’un des événements télé de l’année. Vernon Subutex est un succès de librairie considérable et le personnage créé par Virginie Despentes est d’ores et déjà devenu un archétype culturel de post-dandy destroy.

La série devrait découper les trois volumes du roman en neuf épisodes d’une trentaine de minutes. Cathy Verney (Hard, Fais Pas ci, Fais Pas ça) réalisera et se chargera de l’écriture aux côtés de Benjamin Dupas (Dix pour cent, Kaboul Kitchen).