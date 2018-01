VIDEO. «The Handmaid's Tale»: La saison 2 débarque le 25 avril prochain sur Hulu

Elisabeth Moss (à droite) dans la série de Hulu «The Handmaid's Tale». — HULU/MGM

Plus que quelques petits mois à attendre. Comme le rapporte le site Entertainment Weekly, la deuxième saison de The Handmaid's Tale, la série multi-récompensée adaptée du roman La Servante écarlate de Margaret Atwood, sera lancée le 25 avril sur la plateforme Hulu. Et, pour accompagner cette bonne nouvelle, une première bande-annonce vient de révéler les images de cette suite…

Deux épisodes le 25 avril

Comme le précise Entertainment Weekly, la deuxième saison de 13 épisodes de cette série dystopique devrait tourner autour de la grossesse d’Offred, incarnée par Elisabeth Moss, et son combat pour retrouver sa petite fille que le gouvernement lui a arrachée. Autant dire un parcours du combattant dans le monde qu’est Gilead, où les femmes sont réduites à l’esclavage dans le seul but d’enfanter.

Toujours selon EW, deux épisodes devraient être diffusés le 25 avril, puis un par semaine, tous les mercredis.