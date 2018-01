EXCLU. Découvrez la bande-annonce d'«Altered Carbon», la série SF événement de Netflix

«Altered Carbon», la série SF événement de Netflix débarque le 2 février — Netflix

De Stranger Things à Black Mirror en passant par Dark, Netflix diffuse tellement de séries, qu’il est parfois difficile de suivre. Mais vous ne devriez pas échapper à Altered Carbon, une série de SF ambitieuse, adaptation du roman cyberpunk de Richard K. Morgan. Nous sommes 300 ans dans le futur, et il est maintenant possible de télécharger la conscience dans n’importe quel corps, et la mort n’est de fait plus permanente.

Un univers riche

Un classique du genre, qui rappelle autant le travail de l’écrivain William Gibson, le meilleur du jeu vidéo, et bien sûr l’œuvre de Philip K. Dick, Blade Runner en tête. Après un premier teaser d'annonce - les 10 épisodes seront disponibles le 2 février -, Altered Carbon se dévoile enfin dans une bande-annonce impressionnante, qui promet un univers riche visuellement, des thématiques dans l’air du temps et une bonne dose d’action.

L’acteur Joel Kinnaman, vu dans House of Cards et RoboCop, est Takeshi Kovacs, un ancien soldat d’une troupe d’élite interstellaire, dont l’esprit est réimplanté dans un corps après des siècles de veille. C’est le riche magnat Laurens Bancroft (James Purefoy) qui lui offre une seconde chance, mais en échange, il doit résoudre un meurtre, celui de Bancroft lui-même. Blade Runner court toujours.