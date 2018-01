«Les Innocents», «Aurore», «Code Black»... Des nouveautés débarquent sur TF1, Arte et M6 ce jeudi soir — ABC STUDIOS/© FRANCOIS LEFEBVRE / TERENCEFILMS / TF&/© Hassen Brahiti

Hasard du calendrier ou non, trois nouvelles séries débarquent ce jeudi soir à la télé. Alors que TF1 proposera la mini-série Les Innocents avec Odile Vuillemin et Tomer Sisley, Arte lancera Aurore avec Elodie Bouchez et M6 présentera Code Black avec Marcia Gay Harden. Il va donc falloir choisir son camp…

Du thriller sur TF1

A 21 heures ce jeudi, La Une comme on dit encore, diffusera sa nouvelle mini-série événement intitulée Les Innocents. Le pitch ? En pleine nuit d’amour, deux jeunes ados assistent à une violente tuerie, voient l’assassin et sont également vus par lui. Mais dans la crainte de dévoiler leur idylle, les deux garçons vont décider de mentir, et notamment à Hélène, chargée de l’enquête, et tutrice d’un des deux ados (vous suivez ?). Mais du coup, si vous vous souvenez bien, les deux témoins ont aussi été aperçus par le meurtrier, qui va alors les traquer… Bref, un thriller en six épisodes porté par Odile Vuillemin et Tomer Sisley, adapté de la série norvégo-suédoise Témoin sous silence. Pour ceux qui aiment le suspense du jeudi et la marque TF1, donc.

Des enfants terribles sur Arte

Sur la touche 7 de votre télécommande (oui ça existe toujours), ça parlera aussi d’enfants, et aussi de meurtre. Aurore, une mini-série (décidément) en trois épisodes, réalisée par Laetitia Masson avec Elodie Bouchez, Lolita Chammah et Hélène Fillières, raconte l’histoire de deux enfants présentes sur une scène de crime. Si l’une est la petite sœur de la victime, l’autre n’est autre que la coupable. Deux femmes qui se recroisent alors vingt ans plus tard… « Un conte sombre et lumineux aux allures de western », qualifie le site Allociné, destiné à ceux qui aiment donc le clair-obscur et la signature Arte.

Urgences sur M6

Dans un tout autre délire, la Six lancera de son côté la saison 1 de la série américaine Code Black, inspiré du documentaire éponyme, dont la saison 3 est en diffusion outre-Atlantique. L’histoire ? Le « code noir » désigne le moment où les services d’urgences sont dépassés par un afflux de patients. Il s’agit donc d’une nouvelle série hospitalière racontant les montées d’adrénaline, les coups durs et les moments heureux (parce que ça existe), d’une équipe d’urgentistes, interprétés notamment par Marcia Gay Harden, Razza Jaffrey et Bonnie Summerville. Une série réservée à ceux qui aiment le sang (forcément), les médecins, et les séries américaines (et à ceux qui ne l’ont pas déjà téléchargée illégalement, of course).