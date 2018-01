Shonda Rhimes va faire rencontrer deux de ses héroïnes dans un épisode spécial — Phil Mccarten/AP/SIPA

Quoi de mieux qu’un épisode crossover estampillé Shonda Rhimes pour commencer cette nouvelle année ? Sur Twitter, la maman de Grey's Anatomy (entre autres), a annoncé que deux de ses héroïnes de deux séries différentes, allaient prochainement se rencontrer dans un épisode spécial. Un indice ? « How to Get away with Scandal ».

Annalise et Olivia

Les fans l’auront compris, Annalise Keating de How to Get away with murder et Olivia Pope de Scandal emprunteront le même chemin le temps d’un épisode crossover entre les deux séries. Et c’est Shonda Rhimes en personne qui en a fait l’annonce sur Twitter, en dévoilant une partie du script de cet épisode.

Kerry Washington et Viola Davis, les deux actrices principales, se sont également prises au jeu en publiant des photos d’elles dans les décors des deux séries.