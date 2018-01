Canal +: La saison 2 de «Baron Noir» débarque le 22 janvier

La saison 2 de «Baron Noir» débarque le 22 janvier sur Canal + — © Canal + (France)

Plus que quelques semaines à patienter avant de découvrir la suite de la série politique de Canal +. Mardi sur Twitter, la chaîne cryptée a annoncé le retour de Baron Noir le 22 janvier prochain, en dévoilant un très court teaser de cette deuxième saison.

Un an après sa première saison, Baron Noir fait donc son grand retour. Au programme, le teaser laisse entrevoir un vif affrontement entre Philippe Rickwaert, député du Nord joué par Kad Merad, en libération conditionnelle, et Amélie Dorendeu, candidate officielle du Parti socialiste, interprétée par Anna Mouglalis. Alors que les téléspectateurs ne verront plus Niels Arestrup (le président Laugier), ils découvriront de nouvelles têtes telles que Pascal Elbé ou François Morel.

Pour info, certaines scènes de cette deuxième saison ont été tournées rue de Solférino à Paris, dans les véritables locaux du PS.