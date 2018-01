«Black Mirror»: Bientôt un spin-off de l'épisode «USS Callister»?

«Black Mirror», saison 2, USS Callister — Netflix

La saison 4 de la série d’anthologie Black Mirror vient d’être diffusée sur Netflix. «USS Callister», inspiré de Star Treck, décrit un programmateur de génie qui se venge sur les clones virtuels de ses collègues dans un jeu qu’il a lui-même conçu. L'épisode a été coécrit par Charlie Brooker et William Bridges, et réalisé par Toby Haynes (Doctor Who, Sherlock).

« Je suis fan de cette série »

Dans une interview à The Hollywood Reporter, ce dernier a laissé entendre que cet épisode pourrait faire l’objet d’un spin-off. « J’en parlais à Louise Sutton, qui a produit cet épisode et «Metalhead», et elle a eu une idée brillante pour en faire une série, indique-t-il. J’adorerais en faire une série. C’est probablement le meilleur pilote jamais écrit pour une aventure spatiale sur petit écran et c’est moi qui l’ai réalisé », s’enthousiasme Toby Haynes avant de poursuivre.

« Je pense que Charlie Brooker pourrait le revisiter dans Black Mirror (…). Je suis fan de cette série, j’ai été heureux d’avoir participé et j’aimerais travailler à nouveau avec cette équipe. C’est un cadeau pour un réalisateur ». On a hâte.