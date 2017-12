Cadeaux de Noël: Huit idées qui raviront tous les fans de séries

Robin Renucci dans la série de France 3, « Un village français ». — TETRAMEDIA/FTV

En panne d’inspiration pour Noël ou marre de le voir en train de binjer, scotché en permanence devant un écran ? Notre sélection de huit livres à offrir à un fan du 8e art, garantie 100 % sans spoiler.

Pour celui qui est féru de fictions télévisées

Tout l’univers des séries télé en cartes, infographies et chiffres. Grâce à Atlas des séries cultes: Les cartes et infographies pour tout savoir écrit par Marc Aumont et illustré par Henri-Olivier Thegarid (Hachette pratique, 24,95 euros), vous saurez quelles séries se passent à New York, s’il y a plus de séries sur les médecins, les policiers ou les avocats ou encore comment se repérer dans les différentes déclinaisons des Experts ou dans les différentes familles de Game of Thrones. Un panorama complet pour tous les sérivores.

Tout ce que vous vous êtes toujours demandé sur les séries sans jamais oser le demander. Dans Serie's Anatomy, le 8e art décrypté (Fantask Editions, 25 euros), Romain Nigita et Alain Carrazé, journalistes spécialistes des séries TV, tordent le cou à de nombreuses idées reçues sur ce format, encore méconnu. Quel est vraiment le rôle d’un showrunner ? Vit-on l’âge d’or des séries ? Chaque réponse se fait en deux temps : d’abord un rappel historique (pour le recul) puis un cas pratique (pour le vécu). De quoi remettre à sa place tous ceux qui déconsidèrent encore le 8e art !

Pour l’addict aux séries british

Un guide pour retracer l’histoire de la plus ancienne des séries de SF ! Doctor Who : Le Guide Ultime de Justin Richards, avec Derek Handley pour la BBC (404 éditions, 16,95 euros) présente en 12 sections les 12 docteurs, qui ont incarné, depuis 1963, le Seigneur du Temps, dont 4 depuis sa reprise par Russell T. Davies et Steven Moffat, les créateurs de Sherlock, en 2005. A chaque section, une présentation du Docteur, de son interprète, un guide des épisodes, et des infos sur le TARDIS, les principaux compagnons du Seigneur du temps, ses gadgets technologiques, ses ennemis des Cybermen aux Daleks, et enfin, sur sa disparition avant sa prochaine régénération. Si les Whovians les plus assidus n’apprendront sans doute pas grand-chose, cet ouvrage est le compagnon idéal pour prendre la série en cours de route et suivre les aventures du treizième Docteur, joué pour la première fois en 2018 par une femme, Jodie Whittaker.

Pour l’accro aux séries françaises

Une plongée éclairée dans les coulisses de la série contemporaine la plus la plus riche et aboutie de France Télévisions. Porté par le regard de l’historienne et spécialiste des séries Marjolaine Boutet, Un village français : Une histoire de l’Occupation (Éditions de la Martinière, 29 euros) analyse les sept saisons de la fiction qui dépeint la vie d’une sous-préfecture du Jura sous l’Occupation allemande (1940-1945) au travers de nombreux focus et des entretiens avec des historiens. L’ouvrage, richement illustré raconte aussi le making-of de la série, l’écriture des scénarios, la réalisation des décors, des costumes et donne la parole aux comédiens. Le cadeau idéal pour tous les nostalgiques de Villeneuve !

Une plongée dans la machinerie de la fiction à succès de France 2. Dix pour cent : Les dessous d'une série sur le cinéma de Guillaume Evin, Maxime Rebière et Christophe Brachet (Éditions de la Martinière, 24,99 euros) est préfacé par Dominique Besnehard, le plus célèbre des agents dont les souvenirs ont inspiré la série. Cet ouvrage raconte toute la conception du show au travers une série d’entretiens avec l’équipe créative, technique, les acteurs récurrents mais aussi les guest (Adjani, Binoche…) de Dix pour cent. De quoi ravir les amoureux du grand et du petit écran !

Pour le passionné d’animés japonais

Une rétrospective de la pop culture nippone. Après Histoire du manga moderne, 108 étoiles du Japon et Une année japonaise, les éditions Ynnis et Matthieu Pinon sortent un livre, co-écrit avec Philippe Bunel, retraçant Un siècle d’animation japonaise(Ynnis Editions, 29,90 euros). Du premier court-métrage d’animation japonaise, Namakura Gatana (littéralement « L’épée émoussée ») réalisé par Jun’ichi Köuchi à Your Name en passant par Le Voyage de Chihiro, de la première série d’animation Astroboy à Dragon Ball en passant par Niki Larson, ce livre parcourt les évolutions technologiques, les genres, les studios, les mutations économiques, les œuvres et les artistes majeurs, la réception publique et critique de la création cinématographique et télévisuelle au Pays du Soleil Levant. Un ouvrage aussi érudit que ludique pour les passionnés d’animation et les amateurs de culture japonaise.

Pour le fana de séries américaines

Du petit écran à l’assiette. The Walking Dead, le guide de survie culinaire de Lauren Wilson (Huginn & Muninn, 24,85 euros) permettra aux fans de la série de AMC de retrouver des recettes inspirées de leur fiction préférée comme le ragoût de cerf de Daryl Dixon. Cet ouvrage initie également à la cuisine en mode survie. Des principes de base de la chasse et de la pêche en passant par comment faire un feu ou traiter de l’eau, de quoi être fin prêt en cas d’épidémie de zombies. Avec Mystère en cuisine, plus de 100 recettes inspirées de Twin Peaksde Lindsey Bowden et Myriam Donzelot (Huginn & Muninn, 24,95 euros), le fan de l’univers de David Lynch sera capable de réaliser à la perfection le burger à la dinde de Laura Palmer, le petit-déjeuner favori de l’Agent Dale Cooper ou le fameux poisson dans le percolateur. Deux livres de recettes pour les sériephiles gastronomes.