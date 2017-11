«Transferts»: On a changé de corps grâce au chatbot d’Arte

Extrait de l'épisode 1 de «Transferts» — Arte France

La série est diffusée sur Arte le 16 et 23 novembre 2017 à 20h55

Elle a reçu le prix de la meilleure série francophone et du meilleur rôle masculin à Séries Mania 2017.

A l’occasion de la diffusion, Arte a mis à disposition un chatbot sur Facebook.

Arte dévoile ce jeudi Transferts, sa nouvelle série d’anticipation. A mi-chemin entre une série policière et une dystopie, cette fiction imagine un futur où les scientifiques savent transférer l’esprit d’un corps à l’autre. La vieillesse, la maladie ou les mutilations ne sont plus une fatalité, la mort non plus. Seul problème : un trafic illégal s’est mis en place pour répondre aux besoins grandissants de la société. Et le nombre de meurtre a grimpé.

La série se concentre sur un père de famille plongé dans le coma depuis plusieurs années. Il se réveille dans le corps de Sylvain, un policier qui lutte contre les « transferts » illégaux. A 20 Minutes, on a décidé nous aussi de changer de corps pour voir ce que ça fait.

« J’ai greffé ton esprit sur le corps de quelqu’un d’autre »

A l’occasion de la diffusion de sa série, Arte a mis à disposition un chatbot sur Facebook qui plonge l’internaute dans l’intrigue. La chaîne a choisi l’agence d’entertainment Dare.Win pour développer ce teaser un peu spécial et permettre au public de rencontrer les personnages de la série.

Changer de corps n’a jamais semblé aussi simple. Il suffit d’aller sur la page Facebook d’Arte, d’ouvrir une fenêtre de message, et c’est parti pour notre transfert illégal. Si l’expérience a tout l’air d’un gadget -on ne tient pas une réelle discussion avec les personnages, on se contente de cliquer sur l’une des deux réponses proposées-, on se prend au jeu.

« J’ai greffé ton esprit sur le corps de quelqu’un d’autre ». Docteur Vautier ne passe pas par quatre chemins pour nous révéler qu’on a changé de corps. Nous répondons désormais au nom de Sylvain Bernard. Le choc laisse place à la peur, vous imaginez bien. Mais on n’a pas le temps de se faire à cette idée que Béatrice nous envoie un message pour nous reprocher notre comportement de la veille. On espère, la boule au ventre, avoir eu une attitude de gentleman, mais la jeune femme nous laisse entendre le contraire. Pire, on découvre que notre nouvelle identité fait partie de la Brigade d’Action contre le Transfert illégal.

« On est à la limite du possible »

Si le scénario place l’intrigue dans un « futur proche », en réalité on est encore loin du compte. Le téléchargement de la conscience (le mind-uploading) n’est vraiment pas pour tout de suite. Le programme européen Human Brain Project, à Lausanne, planche sur le sujet et cherche à modéliser un cerveau artificiel. Le principe est simple (et on vous l’expliquait ici) : l’organe est découpé en colonnes, chaque colonne de cortex est ensuite modélisée de manière à en restituer le contenu. Mais il existe des millions de colonnes et il faudait un cerveau mort dont on découperait les tissus en couches fines avant de les passer dans une machine pour les scanner.

« On pourrait faire une cartographie de tous les neurones humains mais on n’a pas encore la technologie pour le faire », nous expliquait Nathanaël Jarrassé, chercheur à l’Institut des systèmes intelligents et de robotique (Isir), en mai dernier. Et la reproduction de l’architecture pourrait ne pas suffire. Le cerveau n’est pas seulement constitué de neurones, les cellules gliales forment l’environnement des neurones. Elles pourraient jouer un rôle dans le traitement de l’information nerveuse. « Comprendre un outil, le cerveau, en n’utilisant cet outil… On est à la limite du possible », avait-il souligné. Mais on a encore le droit de rêver et Arte vous y autorise ce soir.