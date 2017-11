«Le Seigneur des anneaux»: Quelles histoires seront adaptées par Amazon?

«Le Seigneur des Anneaux», une trilogie, trois films et 12 heures de musique — RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA

Après la rumeur de discussions entre Amazon et les héritiers de Tolkien pour adapter Le Seigneur des Anneaux en série, plusieurs sourcils de fans se sont levés. Une nouvelle adaptation, moins de quinze ans après la saga de 12 heures de Peter Jackson ? Le projet est aujourd’hui officiel, mais, précision importante apportée, racontera des aventures inédites, pré-La Fraternité de l’anneau. La question est maintenant de savoir quelles histoires exactement, car si Amazon a mis 200 millions de dollars sur la table, elle n’a les droits que du Seigneur des Anneaux, pas du reste de l’œuvre de Tolkien : Le Hobbit, Le Silmarillion, Contes et légendes inachevés…

« Une adaptation du monde et plus du texte »

Pour Vincent Ferré, superviseur des éditions françaises de Tolkien aux éditions Christian Bourgois et professeur de littératures comparées, « on passe d’une adaptation du texte avec Peter Jackson à une adaptation du monde avec Amazon ». La matière existe, mais plus seulement sous une forme littéraire : « Le dernier tome du Seigneur des Anneaux comprend 150 pages d’appendices, des arbres généalogiques, frises chronologiques, résumés historiques ou fragments d’histoire. » La future série pourrait ainsi tout aussi bien se focaliser sur le personnage de Tom Bombadil, présent dans les livres mais absent des films, les parents d’Aragorn ou encore les Mages Bleus, mentionnés mais dont personne n’a jamais su ce qu’ils sont devenus. « Cela dépendra du public visé par Amazon. »

Peter Jackson de retour ?

Selon le spécialiste, il y a de fortes de chances que la série essaie de combler les soixante années qui séparent Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, et, pourquoi pas, raconte les vies des membres la Fraternité de l’anneau avant qu’ils ne se rencontrent : Frodon, Sam, Gandalf, Aragorn, Legolas, etc. Mais quid des acteurs ? Car, comme le fait remarquer Vincent Ferré, Le Seigneur des Anneaux est aujourd’hui indissociable de l’esthétique et de l’imaginaire de Peter Jackson. A moins que le réalisateur décide de repartir à l’aventure en Terre du Milieu et en série. Il avait promis qu’on ne l’y reprendrait plus après Le Seigneur des Anneaux, et il a pourtant fait la trilogie Le Hobbit.