VIDEO. Amazon présente 3 pilotes, dont une série où Glenn Close campe un mort-vivant pas content

Ces pilotes sont accessibles aux abonnés français pour la première fois.

Amazon propose une dramédie avec Glenn Close, la nouvelle comédie d'un des piliers de Sex & The City et une comédie produite par Mark Gordon.

Trois pilotes, trois comédies et trois héroïnes. Comme chaque année, Amazon a dévoilé ce vendredi sa récolte annuelle de pilotes de séries, invitant ses abonnés à les regarder et à laisser des commentaires. Les réactions des spectateurs seront prises en compte par la plateforme SVOD pour décider quoi garder et quoi jeter. Pour la première fois, ces pilotes sont accessibles aux abonnés français, en anglais avec des sous-titres. Au menu cette saison, Sea Oak, une dramédie avec Glenn Close, Love You More, la nouvelle comédie d’un des piliers de Sex & The City et The Climb, une comédie produite par Mark Gordon.

Glen Close joue au zombie revendicateur

Après Damages où elle jouait une redoutable avocate, Glenn Close revient hanter la comédie noire créée par l’écrivain américain George Saunders, qui adapte ici une de ses nouvelles. Dans Sea Oak, l’actrice oscarisée campe Tante Bernie, une aimable vieille dame un peu bigote à qui la vie n’a pas fait de cadeaux. Son neveu, ses deux nièces, toutes deux mères d’un bébé, campent sur son canapé et vivent dans l’enfer d’un sordide complexe résidentiel appelé « Sea Oak ».

Pour payer les factures, Bernie bosse comme caissière dans un magasin discount tandis que le neveu se déshabille dans un improbable musée de cire, tenu par James Van Der Beek (Dawson). La tante meurt pendant un cambriolage. Le pilote s’achève sur un twist : Bernie revient des morts, pleine de rage, bien déterminée à obtenir de la vie ce qu’elle n’a jamais eu. Un twist qui pimente la satire sociale, mais laisse le spectateur sur sa faim.

La grande trouvaille d’un pillier de « Sex and the City »

Love you more, imaginée par Michael Patrick King, le co-créateur de 2 Broke Girls et le bras droit de Darren Star sur Sex and the City, suit les aventures de Karen, une grande fille avec une grande gueule, décuplée par un grand intérêt pour le Chardonnay. Ce qui la conduit à faire régulièrement de grandes erreurs de jugement, avec les mecs ou les soutiens-gorge.

Comme elle a aussi un grand cœur, elle travaille comme éducatrice dans un foyer pour adultes trisomiques et montre aussi dans une séquence chantée qu’elle a une grande et belle voix. La grande star du show est Bridget Everett, une performeuse de cabaret à la célébrité grandissante outre-Atlantique, qui fiche un grand coup de pied dans les stéréotypes !

Un rêve américain moderne produit par Mark Gordon

Produit par Mark Gordon (Esprits Criminels, Grey’s Anatomy), écrit et interprété par Diarra Kilpatrick, The Climb raconte le rêve américain moderne de Nia, une jeune Afro-américaine. Employée d’un centre d’appel à Détroit, tristement célèbre pour ses quartiers laissés à l’abandon depuis la crise des subprimes et ses usines désaffectées, elle espère devenir célèbre grâce aux réseaux sociaux. Avec sa meilleure amie Misty, elles courent les happy hours pour échapper à la morosité ambiante. Crise économique, amour, réseaux sociaux, aspiration de la jeunesse… S’il y a beaucoup dans The Climb, il manque ce je-ne-sais-quoi qui scotche devant l’écran.

En 2016, la moisson des pilotes Amazon incluait I Love Dick, The Tick et Jean-Claude Van Johnson, tous sont devenus des séries.