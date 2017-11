«Dr Foster» sur C8: La saison 2 transforme (à nouveau) l'angoisse domestique en thriller

TELEVISION La saison 1 aurait pu se suffire à elle-même, mais face au succès d'audience, BBC One a lancé une suite, encore plus sombre, que C8 diffuse dès ce mardi...

Suranne Jones (Gemma Foster) et Bertie Carvel (Simon Foster) dans la saison 2 de «Dr Foster». — Drama Republic Limited/Laurence Cendrowicz

La saison 2 de « Dr Foster » est diffusée dès ce mardi soir sur C8.

La saison 1 de cette mini-série britannique avait été un succès en France et en Grande-Bretagne.

L’une des originalités de cette série est d’utiliser les codes du thriller pour raconter un drame sur les relations de couples et plus généralement les rapports humains.

Lorsqu’on a fait connaissance avec le Docteur Gemma Foster, elle découvrait un cheveu blond suspect sur la veste de son époux. Un détail qui a plongé la trentenaire tranquille dans une spirale d’interrogations, d’effusions paranoïaques et de découvertes vertigineuses. En huit épisodes, on regardait cette femme redoutant l’adultère percer à jour les hypocrisies de son entourage jusqu’à un grand déballage final libérateur…

Le tweet ci-dessous résume l’intrigue - attention spoilers…

🔔 #DrFoster revient pour la saison 2 le 14 novembre ⏱ Et si on se rafraichissait la mémoire ? pic.twitter.com/lFSOT3sPxJ — C8 (@C8TV) November 4, 2017

Comme le quasi-million de téléspectateurs qui a regardé la saison 1 sur C8 l’an passé, on était captivés comme si on avait suivi un thriller. Car Dr Foster, qui aurait pu n’être qu’un drame vu et revu, avait su intelligemment utiliser les codes du suspense policier pour raconter un couple en crise : des suspects, des fausses pistes, des rebondissements et in fine, des « coupables » confrontés à leurs actes lors d’une scène rappelant les dénouements des enquêtes d’Hercule Poirot. A l’époque, 20 Minutes avait ainsi comparé la série à Gone Girl et Liaison Fatale.

La « mère courage » a muté en anti-héroïne vengeresse

L’histoire semblait bouclée, aussi l’annonce d’une saison 2 avait de quoi laisser circonspect. Pour raconter la suite, il suffisait de prendre les mêmes personnages et de recommencer, mais en bouleversant cette fois-ci complètement les enjeux.

Gemma Foster reste au centre de l’intrigue, mais son rôle est plus trouble. Lorsque les événements passés se rappellent à son mauvais souvenir, ce qu’elle pensait avoir fini de reconstruire repart en fumée. Alors que, durant la première saison, elle était mue par une soif de vérité, son moteur est désormais celui de la vengeance. La « mère courage » d’hier a muté en anti-héroïne aveuglée par ses mauvaises intentions. Le tour-de-force, cependant, c’est que, même si on la trouve détestable, on reste en empathie totale avec elle, car elle ne se révèle pas plus haïssable que la galerie de personnages qui l’entourent. Une gageure que relève haut la main Suranne Jones, apportant à la Docteur Foster qu’elle incarne ce qu’il faut de nuances pour qu’on ne lui lâche jamais complètement la main.

Un épilogue surprenant

Resserrée sur cinq épisodes, cette saison 2, que diffuse C8 dès ce mardi, est peut-être moins grisante que la précédente, mais tout en transformant à nouveau l’angoisse domestique en thriller, elle s’avère aussi plus sombre. Surtout, l’air de rien, elle resserre son étau jusqu’à un épilogue que l’on ne voit pas venir. Une fin ouverte qui a laissé sous le choc les téléspectateurs britanniques qui l’ont suivi sur BBC One au début de l’automne et espèrent désormais une saison 3… qui n’est pas du tout assurée de voir le jour. Comme quoi Dr Foster est capable de nous rendre malades.