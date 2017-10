Tout ce que l’on sait de la saison 3 de «Stranger Things»

L'affiche de la saison 2 de Stranger Things — Netflix

Le Monde de l’envers n’a pas fini de nous hanter. Alors que la saison 2 de Netflix est disponible depuis le 27 octobre, les créateurs de la série fantastique, Matt et Ross Duffer, ont divulgué quelques indiscrétions sur la saison 3 dans une interview accordée au site américain The Hollywood Reporter. Tout ce que l’on sait de la saison 3.

Si vous n’avez pas vu la saison 2 de Stranger Things et que vous voulez garder la surprise intacte, nous vous conseillons d’arrêter là votre lecture. Cet article contient de nombreux divulgâchis (spoilers).

Un saut dans le temps

Matt et Ross Duffer ont déjà commencé à écrire cette 3e saison et ont prévenu qu’elle ne déroulerait pas directement à la suite de la précédente. « Même si nous voulions reprendre l’action là où nous l’avions laissée, nous ne pourrions pas. Nos gamins grandissent. (…) Cela nous oblige à faire un saut dans le temps », ont-ils annoncé.

Mike, Dustin, Lucas, Will, Eleven et Max auront entre 14 et 15 ans dans la saison 3 et l’on suivra leur entrée au lycée, à la High School de Hawkins.

Un monstre de retour

Le Flagelleur mental (« the Mind Flayer » en version originale), vu dans le dernier plan de la saison 2, jouera un rôle dans la prochaine saison. « Ils ont réussi à contenir le Flagelleur mental, mais il reste non seulement dans le Monde de l’envers, mais est également conscient de la présence des enfants, et en particulier d’Eleven. Il ne l’avait pas rencontrée, avec ses pouvoirs, avant le dernier épisode. Et maintenant, il sait qu’elle est ici. C’était donc important pour nous de terminer sur une note menaçante », a précisé Ross Duffer.

Une patience à toute épreuve

Netflix n’a pas encore communiqué de date de mise en ligne. Il avait fallu 15 mois aux deux showrunners pour mettre en boîte la saison 2. Seul hic, les jeunes acteurs, devenus des stars, sont très sollicités pour des blockbusters au cinéma, il sera désormais plus difficile d’accorder les plannings de tout le casting.