VIDEO. Exclu: «Stranger Things» dévoile les secrets de sa saison 2 dans une mini-série

L'affiche de la saison 2 de Stranger Things — Netflix

Vous êtes prêts à retourner dans les années 1980, dans la petite ville de Hawkins et dans… le Monde à l’envers ? Succès surprise de l’été 2016, Strangers Things revient sur Netflix vendredi, pile poil pour Halloween. Cette saison 2 compte neuf épisodes, soit un de plus que la première saison, mais ce n’est pas tout... En effet, la série s’offre un « after show », Beyond Stranger Things.

En voici un extrait en exclusivité sur 20 Minutes...

Dans les coulisses de la série

Présentée par l’acteur Jim Rash, déjà vu dans Community, cette mini-série de sept épisodes racontera les coulisses de la série, les anecdotes du tournage et les secrets de la saison 2. Les créateurs Matt et Ross Duffer, le producteur et réalisateur Shawn Levy et le casting sont bien sûr de la partie, ainsi que des invités surprises. Beyond Stranger Things sera disponible dès vendredi, en même temps que la saison 2, donc attention aux spoilers !