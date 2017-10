«Game of Thrones»: Les cinq suites dont nous osons rêver

Le Roi de la Nuit dans la série «Game of Thrones». — HBO

Les fans de Game of Thrones se préparent doucement à dire adieu à leur série fétiche. En 2018, ou plus vraisemblablement début 2019, sera diffusée la huitième et dernière saison des aventures de Jon, Dany, Cersei, Tyrion et les autres.

Heureusement, le directeur général de HBO a confirmé que des auteurs travaillaient à plusieurs projets de suites. Pas moins de cinq scénarios sont actuellement à l’étude, sous la houlette de George R.R. Martin, auteur des romans dont est tirée la saga. Ne rêvez pas, il n’y aura pas cinq nouvelles séries sur Westeros, il faudra déjà s’estimer heureux si une seule voit le jour.

Pour autant, nous, à 20 Minutes, osons rêver tout haut. Avec l’aide des internautes de notre communauté 20 Minutes Séries, nous avons imaginé les cinq suites (en fait des préquels) idéales à donner à Game of Thones.

Valyria, grandeur et décadence

La mythique cité ruinée des Targaryen fut autrefois la plus puissante ville du monde, une sorte de Rome antique détruite par « le Fléau », une succession d’éruptions volcaniques. Dans la saison 5, Tyrion et Jorah traversent les ruines maudites de Valyria qui donnent une idée de sa splendeur passée. Sur le groupe 20 Minutes Séries, Damien Renault estime qu’il faudrait « au moins trois ou quatre saisons pour découvrir suffisamment la mythologie » de Valyria. Clémentine Olive est quant à elle avide d’en « savoir toujours plus sur les Targaryen. »

Et puis bien sûr, il y aurait un final dantesque mettant en scène le Fléau.

Envie d'évasion? Partez sur les lieux de tournage de la série « Game of Thrones ». - HBO

Les Enfants de la Forêt

Dans la série, ces braves Enfants de la Forêt, réfugiés au nord du Mur, protègent la Corneille à trois yeux puis Bran, avant de se faire massacrer par l’armée de morts. Mais il y a bien bien bien longtemps, Westeros appartenait aux gnomes magiciens qui pouvaient s’ébrouer à leur guise sur le continent, recouvert de forêts. Mais ça, c’était avant l’invasion des Premiers Hommes, 12.000 ans avant les événements de la saga. S’en suivi une guerre sans merci qui, jusqu’au Pacte avec les Enfants de la Forêt, causa de nombreux morts. C’est aussi à cette occasion, pour se défendre, que les petits êtres autochtones créèrent les Marcheurs blancs. Le coup bas…

Benoît Biheux, entre autres fans, rêverait d’en savoir plus sur cette période. Notamment sur la construction du Mur, consécutive au Pacte entre Premiers hommes et Enfants de la Forêt, que l’on doit à Bran le bâtisseur, premier Roi du Nord.

La révolte de Robert Barathéon

Sur le groupe 20 Minutes Séries, Aurélie Infante est curieuse de savoir, plus précisément comment s’est passée la prise du pouvoir par Robert Barathéon. Outre les combats avec les jeunes Ned Stark et Jaime Lannister, on pourrait en savoir plus sur les agissements du roi fou, Aerys Targaryen, assister à la naissance de Daenerys pendant une tempête à Peyredragon, comprendre un peu mieux l’histoire d’amour entre Lyanna Stark et le jeune prince Rhaegar Targaryen, parents du futur Jon Snow.

Ce préquel-là aurait le mérite de ne pas trop perdre les fans de la série puisqu’on retrouverait plusieurs personnages connus. Tyrion en ado mal dans sa peau alors que le monde est à feu et à sang, ça pourrait être sympa.

Daenerys (Emilia Clarke) parvient à faire libérer les esclaves de Yunkaï dans «Game of Thrones». - HBO

L’épopée d’Arthur Dayne

Pour Yasmina Cardoze, les « petits bouts d’histoire éparpillés dans les bouquins sur Arthur Dayne » sont suffisamment intrigants pour justifier une série à part entière. Dans la série principale, ce grand guerrier, membre de la garde royale qui se bat avec deux épées, est incarné par Luke Roberts. Un acteur qui mérite amplement une série rien que pour lui. Par ailleurs, dans les romans, les Dayne sont une famille essentielle de Dorne, qui possède l’épée Aube dont le porteur reçoit le titre d’Epée du matin ; Il semblerait que ce titre ait un lien avec la légende d’Azor Ahai, guerrier mythique qui seul peut vaincre les ténèbres.

Bref, ce personnage mineur de la série porte suffisamment de mystère pour justifier une série sur son nom.

Un documentaire animalier sur les dragons

Plutôt qu’une série, pourquoi ne pas imaginer un faux documentaire sur nos amis les dragons.Leurs mœurs, leur croissance, leur habitat… Que font-ils l’hiver venu ? Ils hibernent ? Comment se reproduisent-ils ? Quelle est leur viande préférée ? On pourrait aussi rêver d’une sorte de série documentaire façon Des racines et des ailes à la découverte des différents lieux de Game of Thrones : les plages paradisiaques des Îles d’été, l’intrigante cité de Qarth, les rivages hostiles de Skagos… Ou alors des Un jour, un destin sur les grandes figures de Westeros : « Tywin Lannister, un père aimant mais dur », « Lyanna Stark, celle pour qui une dynastie millénaire tomba », « Euron Geyjoy, le conquérant »…