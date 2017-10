Cannes: On en sait (un peu) plus sur le Festival des séries

Il aura lieu un mois avant son grand frère, le Festival de Cannes, et seulement… deux jours avant son concurrent direct, la nouvelle formule de Séries Mania organisée à Lille. Ce lundi, les organisateurs du Cannes Series en ont dit un peu plus sur la première édition de leur événement, programmé du 4 au 11 avril 2018.

La manifestation sera composée d’une compétition internationale au sein du Palais des festivals, d’un forum professionnel, mais aussi de projections de séries récentes ou plus anciennes réservées au grand public. Le tout, en parallèle du MipTV, le marché mondial des programmes de télévision qui réunit chaque année plus de 10 000 participants.

C’est la présidente du festival, l’ancienne ministre de la Culture Fleur Pellerin, qui a lancé cette « spoiler alert » lors d’une conférence de presse organisée dans le cadre du Mipcom.

