«Game of thrones» ultime saison: «Tous les épisodes seront monumentaux», promet l'interprète de Sam Tarly

John Bradley (Sam Tarly) et Jim Broadbent dans «Game of Thrones» — © HBO

Les acteurs de Game of thrones savent comment faire monter la pression. Alors que l’ultime saison ne sera pas diffusée avant 2019, chacun va de son petit commentaire pour faire saliver les fans. C’est le cas de John Bradley, l’interprète de Sam Tarly, qui a fait la promesse d’une saison monumentale.

Six « épisodes 9 »

« Nous avons réuni cette année une équipe de réalisateurs incroyables. Ce sont ceux à qui l’on doit certains de nos plus grands épisodes », a-t-il confié au site du Huffington Post, rapporte Premiere. « Miguel [Sapochnik] et David [Nutter] ont fait les épisodes les plus dingues des saisons précédentes. Alors clairement, les six épisodes restant, dans la saison 8, vont tous êtres monumentaux. Il fallait des gens capables d’assumer une telle ampleur et de tels enjeux, derrière la caméra. »

En plus d’être monumentaux, tous les épisodes seront tous des « épisodes 9 ». Quézaco ? « Dans le folklore de Game of Thrones, il y a toujours eu ce truc de l’épisode 9, chaque saison, explique John Bradley, c’était cet épisode spectaculaire où les événements se déchaînaient. Eh bien on peut dire qu’on aura six épisodes 9, dans la saison 8 de Game of Thrones ! »