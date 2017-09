«Sense8»: Les acteurs en tournage à Paris courant 2018

Photo Brian J. Smith, Doona Bae, Jamie Clayton, Max Riemelt, Miguel Ángel Silvestre — NETFLIX

L’annonce avait ébranlé les réseaux sociaux, mais les fans n’allaient certainement pas laisser partir ce petit bijou sans une fin digne de ce nom.

Après des dizaines de pétitions et une campagne « #RenewSense8 » considérable, Netflix avait donné son feu vert pour la production d’un grand final, en deux épisodes.

C’est donc courant 2018 que nous pourrons revoir nos Sensates… et dans le lieu plus que familier qu’est Paris. Dans l’épisode final de la saison 2 Kala et Wolfgang devaient se rejoindre dans la capitale française pour pouvoir vivre leur idylle tranquillement, mais c’était sans compter sur une soudaine trahison, entraînant la capture du jeune allemand par la BPO.

Deux épisodes écrits notamment par Lana Wachowski

Une publication de l’interprète de Lito, Miguel Angel Silvestre, sur Instagram a confirmé les rumeurs: l’équipe de Sense8 rejoindra bel et bien Paris pour les deux derniers épisodes de la série phénomène. Deux épisodes écrits non seulement par Lana Wachowski, mais également par le romancier David Michel (Cartographie des nuages) et l’écrivain Aleksandar Hemon (Le projet Lazarus).

Sur cette photo du script de l’épisode spécial, on remarque non seulement la destination de Paris mais également celle de Berlin, Bruxelles et Naples. Nos Sensates devraient donc continuer à voyager dans toute l’Europe. Si l’on en croit les publications des acteurs sur Instagram, le tournage serait en cours à Berlin. Préparez vos mouchoirs, le final s’annonce riche en émotions.

