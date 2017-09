VIDEO. «This is us»: Stallone, la mort de Jack... Ce que nous réserve la saison 2

Justin Hartley va donner la réplique à Sylvester Stallone dans la saison 2 de « This is us ». — Ron Batzdorff/NBC

This is us n’a pas fini de vous faire chialer ! Lancé en septembre dernier, le mélodrame familial de la NBC s’est imposé comme l’un des hits de la saison 2016-2017. A tel point que la chaîne a commandé des saisons 2 et 3 d’un seul coup. Alors que le 18e et dernier épisode de la première saison a rassemblé 12,84 millions de spectateurs américains et que Sterling K. Brown (Randall) a remporté l’Emmy Award du meilleur acteur dans une série dramatique, la famille Pearson fait un retour très attendu ce mardi aux Etats-Unis sur NBC. En France, les plus impatients pourront découvrir le premier épisode de la saison 2 dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h05 sur Canal + Séries, l’épisode sera disponible dans la foulée sur Canal + à la demande, et à partir du 1er octobre, chaque dimanche à 20h50 sur Canal + Séries.

Alors, que nous réserve cette saison 2, qui débute le jour du 37e anniversaire des Big Three, aka Kate, Randall et Kevin ?

Comment est mort Jack ?

La double question qui taraude tous les fans de This is Us est quand et comment Jack, le père de la famille Pearson, est-il mort ? Le personnage campé par Milo Ventimiglia n’apparaît que dans la partie passée du show et non au présent, lorsque ses enfants, Kate, Randall et Kevin, sont adultes. Si peu d’éléments ont été divulgués à propos du second volet de la dramédie familiale, Dan Fogelman, le créateur de la série a promis qu’une « énorme pièce du puzzle » sur les circonstances du décès de Jack sera dévoilé dès le premier épisode de la saison 2. « Cela ne veut pas dire que de nouvelles questions ne commenceront pas à être posées », a-t-il ajouté.

Que vient faire Sylvester Stallone dans « This is us » ?

Sylvester Stallone sera au générique de la saison 2. Comme l’a annoncé le créateur Dan Fogelman pendant le panel consacré à This Is Us à l’occasion des rencontres avec la presse organisées par la Television Critics Association, il jouera son propre rôle. Souvenez-vous, à la fin de la saison 1, Kevin (Justin Hartley) est appelé par Ron Howard pour jouer dans un film, sur le plateau de tournage, il rencontrera la star de Rocky et Rambo. Sylvester Stallone n’apparaîtra que dans un épisode, mais son rôle sera important, puisqu’il jouera le mentor de Kevin. Dan Fogelman a expliqué qu’il l’aidera à puiser dans sa relation avec son père pour composer son personnage. Une rencontre avec « un superbe monologue » à la clé, promet le showrunner. Aucune information n’a filtré sur l’avenir de la relation entre Kevin et son ex-femme, Sophie (Alexandra Breckenridge) qu’il a embrassé en lui disant au revoir.

Jack et Rebecca vont-ils divorcer ?

Au sujet de Rebecca (Mandy Moore) et Jack, le créateur lance : « Nous avons vu un mariage qui n’est pas cassé, mais qui a un peu vieilli. Ils sont à un moment charnière. Cette saison reviendra sur comment ils gèrent ce moment charnière et s’ils arrivent à s’en sortir. Dans la vie, il y a des crises conjugales, cela ne veut pas dire qu’ils vont divorcer ou qu’il ne vivra plus à ses côtés pendant cinq ans. »

Kate va-t-elle épouser Toby ?

Cette nouvelle année s’annonce bien pour Kate (Chrissy Metz) qui a décidé de se lancer dans une carrière de chanteuse. La bande-annonce de la saison 2 montre qu’elle va surmonter sa peur de se produire en public, et ce, grâce au soutien de son fiancé, Toby (Chris Sullivan). Si les deux tourtereaux vont vivre ensemble, ils ont décidé qu’ils allaient ralentir un peu leur marche vers l’autel. A la question, « Est-ce que le département costume vous a fait essayer une robe de mariée ? » L’actrice a répondu : « Je ne sais pas, l’ont-ils fait ? », avant de répondre : « Non », et d’ajouter : « Kate et Toby ont beaucoup de chemin à faire encore pour apprendre à se connaître l’un, l’autre et à se connaître eux-mêmes. Ils ne veulent pas juste sauter à pieds joints dans le mariage »

Que va devenir Randall ?

Dans la bande-annonce de cette saison, le couple formé par Rendall et Beth, apparaît plus amoureux que jamais, alors que Beth a refusé d’avoir un troisième enfant avec celui-ci et qu’ils ont décidé d’adopter. Reste à savoir comment Randall va vivre sa situation professionnelle, devenu un père au foyer. Son père biologique, William (Ron Cephas Jones), fera des apparitions via des flash-back. Ces allers-retours entre le passé et le présent susciteront-ils toujours autant d’émotion ?