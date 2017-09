VIDEO. Ouragan irma: Les acteurs des «Mystères de l’amour» chantent pour l’île de Saint-Martin

Hélène Rollès, lors de l'enregistrement des Grands du Rire le 8 juin 2017. — PJB/SIPA

Une chanson caritative pour l’île de Saint-Martin, ravagée par l’ouragan Irma. Les comédiens de la série Les mystères de l’amour ont mis en ligne ce jeudi sur YouTube et Vevo une chanson intitulée Saint-Martin, ne pleure pas.

Le clip, qui alterne les images des dégâts causés par le passage de l’ouragan Irma le 7 septembre, des extraits de la série tournée sur l’île et le casting en train de chanter en studio, a été postée par Elsa Esnoult, aka Fanny dans la série, qui mène en parallèle une carrière de chanteuse.

« Love Island » dans la fiction

A ses côtés pour pousser la chansonnette, Hélène Rollès (Hélène), Patrick Puydebat (Nicolas), Philippe Vasseur (José) ou encore Sébastien Roch (Christian). Tous sont les vedettes de la série, diffusée depuis 2011 sur TMC et qui s’apprête à revenir pour une 16e saison, tournée à Saint-Martin, rebaptisée « Love Island » dans la fiction.

Le clip et la chanson reprennent les codes classiques des grands succès des chansons caritatives des années 1980 comme We Are The World,coécrite par Michael Jackson et Lionel Richie contre la famine en Ethiopie et chantée par le supergroupe américain USA for Africa ou La Chanson des Restos, écrite et composée par Jean-Jacques Goldman et interprétée par Les Enfoirés.

A noter que les comédiens des Mystères de l’amour ne sont pas les seuls à avoir pris le micro après le passage d’Irma dans les Antilles, le chanteur de Francky Vincent, auteur de l’inénarrable Fruit de la passion (vas-y Francky c’est bon) a aussi enregistré une chanson de soutien aux sinistrés.