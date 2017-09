VIDEO. «Riverdale»: Epuisé, l'acteur K.J. Apa s'endort au volant et a un accident de voiture

K.J. Apa s'en est sorti sans blessure grave — Walter/Variety/Shutters

L’acteur star de la série Riverdale (Netflix), K.J. Apa, a eu un accident de voiture la semaine dernière près de Vancouver (Canada). Le jeune homme s’est endormi au volant, alors qu’il venait de boucler une journée de tournage de quatorze heures.

L’acteur qui incarne Archie s’en est sorti sans blessure grave, mais, selon le Hollywood Reporter, l’incident a réveillé les équipes de la série qui sont montées au créneau pour réclamer de meilleures conditions de travail.

Une enquête menée par un syndicat d’acteurs

Selon le site américain, ces équipes doivent le plus souvent travailler de nuit, sans, en autres, que ne soient proposés de moyens de transport. Le syndicat des acteurs SAG-Aftra a annoncé qu’il était « profondément préoccupé par la sécurité des artistes sur le tournage de "Riverdale" ». Il a fait savoir qu’il allait mener une enquête pour connaître les circonstances exactes de l’accident.

De son côté, le producteur de la série (les studios Warner Bros) a précisé dans un communiqué relayé par le site Deadline que les acteurs et les actrices de Riverdale travaillaient à des horaires variables. « Le jour de l’accident il avait travaillé quatorze heures, le jour précédent c’était 2h30, et le jour encore avant c’était près de huit heures », a précisé Warner Bros. Et d’ajouter : « La production a précisé plusieurs fois à K.J. qu’une chambre d’hôtel et un chauffeur pouvaient lui être fournis. »