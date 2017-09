Tout savoir sur le Festival de la fiction TV de La Rochelle 2017

L'année dernière, Michael Youn n'avait pas hésité à se jeter à l'occasion du festival de La Rochelle. Va-t-il remettre ça cette année? — NIVIERE/SIPA

Les billets de train Paris-La Rochelle se font rare ce mercredi ! Comme chaque année à la rentrée, quelque 2.200 professionnels de l’audiovisuel se sont donnés rendez-vous au Festival de la fiction TV de La Rochelle qui ouvre ses portes pour trois jours de débats et de projections.

Sylvie Testud, présidente du jury

A l’écart de la guerre des festivals de séries, le Festival de la Fiction TV s’est imposé en 19 éditions comme le rendez-vous de la création française, francophone et européenne. « Il y aura une grande variété de fictions étrangères, européennes, des formats de 90 minutes, d’autres de 52 minutes, des web-séries… A priori la sélection me paraît très éclectique, j’ai l’impression que nous allons découvrir des univers très différents », résume Sylvie Testud, la présidente du jury.

Aux côtés de la comédienne, qui a reçu le prix de la meilleure interprétation féminine au Festival de La Rochelle pour sa prestation dans le téléfilm biographique, Françoise Sagan, un charmant petit monstre en 2008, le jury sera composé de la productrice Iris Bucher (à l’origine de la collection Meurtres à… de France 3, du réalisateur Julien Despaux (No Limit, Zone Blanche), du comédien Loup-Denis Elion (Cédric dans Scènes de ménage) et du compositeur Laurent Juillet (Innocente).

25 œuvres françaises en compétition

Ce jury devra décerner 16 prix parmi 41 œuvres dont 25 œuvres françaises inédites en compétition officielle, qui reflètent le meilleur de la production hexagonale, 10 séries et téléfilms européens et 6 séries francophones étrangères.

En marge de la compétition, les chaînes de télévision présenteront comme de coutume des fictions inédites de la saison audiovisuelle 2017 - 2018. « J’imagine que l’on pourra dégager des préoccupations communes et des questions de société récurrentes parmi toutes ces histoires, ces formats, ces horizons », a ajouté la présidente du jury.

La Corée du Sud à l’honneur

Le Festival consacrera sa journée de jeudi à son invitée d’honneur, la Corée du Sud. Lors de cette journée, trois dramas seront diffusés, dont un en exclusivité internationale : The Package. Les séries en provenance de Séoul connaissent un engouement croissant à l’international. Welcome to Hallyu-wood !