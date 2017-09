Vidéo. A voir sur 20 Minutes.fr, le premier épisode de «Kim Kong»

Christophe Tek campe Le Commandeur dans la série « Kim Kong », diffusée ce jeudi sur Arte. — Kwaï/Pénélope Pourriat

Une satire politique et une comédie jubilaroire ! La mini-série en trois épisodes Kim Kong, diffusée ce jeudi à 20h55 sur Arte et créée par Simon Jablonka (Engrenages, Flics) et Alexis Le Sec (Cannabis, Caïn) retrace les médaventures de Mathieu Stannis (Jonathan Lambert), réalisateur dépressif de blockbusters, kidnappé par un dictateur asiatique complètement barré (Christophe Tek). Caricature à peine déguisée de Kim Jong-un, ce tyran, féru de cinéma, exige qu’il tourne un film à sa gloire, un remake improbable de King Kong dont il a écrit le scénario.

Une merveilleuse ode au cinéma

A première vue, le pitch évoque celui de The Interview, la comédie de Seth Rogen et Evan Golberg. Kim Kong est, comme attendu, une comédie vilipendant les débordements absurdes d’un tyran totalement fou dans un régime totalitaire, mais elle est, bien plus encore, une merveilleuse ode à la création cinématographique. 20 Minutes, en partenariat avec Arte, vous propose de découvrir en exclusivité, le premier épisode de cet oeuvre atypique et jouissive, sélectionnée à Séries Mania.