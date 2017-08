VIDEO. «Game of Thrones»: Les théories des internautes sur la fin de la série

Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) dans la saison 7 de Game of Thrones — HBO

La saison 7 est terminée.

Les internautes ont plusieurs théories sur la manière dont la série se finira.

Attention, si vous n’êtes pas allés jusqu’au bout de la saison 7, cet article risque fort de vous gâcher la fin en raison des SPOILERS qu’il contient.

Snif, la saison 7 de « Game of Thrones » est terminée. Et à croire les records d’audience de l’épisode 7, on est nombreux à être au taquet sur la suite et fin de la série. La saison 8 étant annoncée pour 2019, cela nous laisse largement le temps d’échafauder des théories. Comment tout cela va-t-il se terminer ? Nous avons demandé aux internautes de la page Facebook de 20 Minutes de nous livrer leurs théories.

La version où tout est bien qui finit bien

Assez de larmes pour des personnages auxquels on s’était attaché. Anaïs imagine une fin à l’américaine, où les méchants meurent et les gentils gagnent : « Jon et Daenerys vont finir ensemble sur le Trône de fer, ils seront roi et reine de Westeros et auront un enfant. On apprendra que Tyrion n’est pas un Lannister, mais mi-Targaryen (de père), mi-Lannister (de mère). On peut s’en douter car il n’est pas blond comme Jaime et Cersei et parce qu’il a pu toucher un dragon. Tous ensemble, ils vont tuer le Roi de la nuit. Cersei va mourir d’une fausse couche. Sansa sera Lady de Winterfell. »

La version où Jon chevauche le dragon

Maintenant qu’on sait qui est vraiment Jon Snow, il y a fort à parier que, comme sa tata Daenerys, il va finir par considérer qu’un dragon, ça a quand même beaucoup plus de classe pour se déplacer qu’un vulgaire cheval. Sans compter que ce sont de redoutables armes de guerre (ce ne sont ni les soldats de Jaime ni ceux de la Garde de Nuit qui vous diront le contraire). « Jon et le Roi de la Nuit vont s’affronter à dos de dragon et ça sera super, prédit Léna. Aria supprimera sûrement Cersei. La Montagne et son frérot le Limier vont s’affronter. Theon parviendra à sauver sa sœur et sauvera peut-être un ou une Stark, pour se racheter "un peu" de ses horribles erreurs du passé. Au passage, il tuera son oncle. Jaime va mourir. Jon a survécu tellement de fois qu’il arrivera bien au final de la saison, mais ne verra naître le bébé qu’il aura avec Daenarys. Il faut bien ça pour vaincre le Roi de la nuit. Daenerys non plus ne survivra pas. Peut-être ne restera-t-il qu’un dragon et un tout jeune bébé roi Targaryen sur le trône, protégé et conseillé par Tyrion. Et j’aimerais bien que Tormund ait survécu à la destruction du mur pour qu’il puisse rejoindre sa grande dame. »

La version où on apprend encore plus sur l’identité de Jon

Jon a prouvé plus d’une fois que le pouvoir n’est pas ce qu’il recherche le plus. Son truc, c’est plutôt le sacrifice pour sauver sa famille/les hommes/le royaume. On peut donc penser qu’il ne prétendra pas au trône de fer lorsqu’il apprendra sa véritable identité. C’est du moins ce qu’imagine Ouali : « Il va remplacer le Roi de la Nuit pour renvoyer les Marcheurs blancs au-delà du Mur. Et ce sera l’enfant qu’il aura eu avec Daenerys qui régnera sur les Sept Couronnes. » Une hypothèse soutenue par Anissa, qui pense que Jon, en plus d’être le fils légitime de Rhaegar Targaryen et de Lyanna Stark, serait « la réincarnation d’Azor Ahai [un guerrier légendaire qui possédait une épée capable d’immoler ses ennemis]. Si c’est le cas, il sera le seul à pouvoir vaincre le Roi de la Nuit. Mais pour cela il devra se sacrifier. »

La version où c’est Jorah qui tue le Roi de la Nuit

Vous vous souvenez de l’épisode 6, quand Jon veut rendre son épée Grand-Griffe à Jorah et que ce dernier refuse ? Eh bien pour Liliane, cette arme aura une grande importance. « Dans la saison 8, les Marcheurs blancs vont dévaster le Nord et Winterfell. C’est l’épée de Jon/Aegon qui détruira le Roi de la Nuit, et comme tous les Marcheurs blancs sont connectés à lui, ils seront éparpillés instantanément. Je pense que c’est Jorah Mormont qui le tuera et pas Jon, déjà mort en tentant de sauver Bran. Cersei sera étranglée par Arya qui aura pris le visage de Jaime, mort pendant une bataille. Euron va se faire émasculer par Yara, libérée par Theon. Varys sera exécuté par l’un des bannerets des Lannister en tentant de les rallier. Mélisandre sera tuée par Brienne pour venger Renly. Daenerys mourra en couche et son enfant sera placé sous la régence de Tyrion. Gendry sera Capitaine de la garde et protecteur. Tormund deviendra le roi des Sauvageons et Sansa sera reconnue comme reine du Nord. Missandei restera à Westeros pour s’occuper de l’enfant de Jon et Daenerys. Ver Gris repartira avec les Immaculés et les Dothrakis. Les deux dragons restant seront enfermés à Fossedragon et mourront de dépérissement. »

La version où rien de tout ça n’est arrivé

Dans cette série, il y a des dragons, des zombies et des hommes qui se déplacent à une vitesse anormalement élevée. Alors on peut tout imaginer. Et ça tombe bien, Vincent reconnaît avoir « une vision un peu folle depuis pas mal de temps. Brann, quand il prenait des cours avec la Corneille à trois yeux au-delà du Mur, a pu "interagir" avec son père. Souvenez-vous, il a crié "Père" et Ned l’a entendu [saison 6, épisode 10]. Donc, il se peut qu’il puisse avertir quelqu’un dans le passé sur ce qu’il se passera avec Robert Baratheon et prouver l’inceste de Jaime et Cersei. Alors rien n’arrivera et notre belle série ne sera connu que de lui réellement. » Tout ça pour ça.