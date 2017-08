HBO se fait encore pirater, cette fois sur Twitter

«Game of Thrones», une des séries phares de HBO — HBO

« Bad things are coming », encore une fois ! Après s’être fait hacker l’épisode 4 de la saison 7 de Game of Thrones et avoir mis en ligne par erreur l’épisode 6 de la saison 7 de la saga médiévale, HBO vient de se faire pirater plusieurs comptes Facebook et Twitter.

Un hack revendiqué par le groupe OurMine

« Salut, OurMine est ici. Nous sommes juste en train de tester votre sécurité, l’équipe HBO, contactez-nous pour améliorer votre sécurité », est apparu aux alentours de 3 heures du matin (heure française) sur les comptes Twitter et Facebook de la chaîne américaine, selon le site américain Variety.

Le groupe de hackers OurMine a déjà pris le contrôle de nombreux comptes Twitter d’entreprises de divertissement américaines comme ceux de Netflix, Marvel ou Google. Dans le passé, ce groupe n’est jamais allé plus loin.

Outre le compte principal de la chaîne HBO, les comptes Twitter des séries Vinyl, True Blood, Looking ou encore Games of Thrones ont aussi été piratés. La chaîne a supprimé très rapidement les messages incriminés.

Un représentant de HBO a indiqué que la chaîne menait une enquête pour comprendre ce qu’il s’était passé, selon The Hollywood Reporter. Un incident fâcheux qui n’est vraisemblablement pas lié au piratage qui a conduit à l' arrestation de 4 individus en Inde. Les firewalls de HBO semblent décidément aussi menacés que le Mur de Game of Thrones !