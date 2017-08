Patrick Dempsey revient dans une minisérie réalisée par Jean-Jacques Annaud

L'acteur Patrick Dempsey à Los Angeles le 20 avril 2017. — X17/SIPA

Depuis son départ de Grey’s Anatomy, on l’avait juste vu sur grand écran dans Bridget Jones Baby.Patrick Dempsey, feu Dr. Mamour de la série culte de Shonda Rhimes, revient sur le petit écran dans le premier rôle d’une minisérie, produite par MGM Television, Eagle Pictures et Barbary Films et réalisé par le cinéaste français Jean-Jacques Annaud (L’Ours, Sept ans au Tibet).

L’adaptation d’un best-seller français

La minisérie est une adaptation d’un best-seller français, La vérité sur l’affaire Harry Quebert, de Joël Dicker. Le roman, sorti en 2012, s’est écoulé à plus de trois millions d’exemplaires et a aussi reçu de nombreux prix (le prix Goncourt des lycéens et le grand prix du roman de l’Académie française notamment).

Patrick Dempsey incarnera Harry Quebert, icône de la littérature, impliqué dans une affaire de meurtre lorsque le corps d’une jeune fille est retrouvé enterré dans sa propriété. A ses côtés, Ben Schnetzer (La voleuse de livres) dans le costume de Marcus Goldman, Damon Wayans Jr. (New Girl) dans la peau de l’enquêteur Perry Gahalowood, ainsi que Virginia Madsen (Designated Survivor), dans le rôle de Tamara Quinn, propriétaire du restaurant local.

Aux Etats-Unis, la série sera diffusée sur la chaîne américaine du câble Epix, et, selon RTL, en France, on la retrouvera sur TF1. Une info non confirmée par la chaîne. Le tournage de cette minisérie en 10 épisodes a démarré au Canada. Il s’agit du premier projet de Jean-Jacques Annaud pour la télévision.